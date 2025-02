Cade aprova venda de participação do Softbank na WeWork do Brasil para a WeWork Companies

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a reorganização societária da WeWork no Brasil. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Softbank - gigante japonês de investimentos - vendeu sua participação de 49% na WeWork do Brasil para a WeWork Companies, sediada no exterior, que passa a deter 100% do negócio.

Posicionamento da We Work:

"É com entusiasmo que comunicamos a aprovação do CADE, que viabiliza o início da reintegração bem-sucedida da WeWork Brasil a operação global. Este marco significativo reforça nosso compromisso com o crescimento sustentável e com a excelência operacional em todos os mercados nos quais atuamos".