Natura amplia atuação em serviços de bem-estar com a compra da 3,2,1 Beauty

A Bluma, plataforma de serviços de beleza e bem-estar em domicílio, chegou ao mercado em setembro do ano passado. A Natura é a primeira empresa a ter sua própria plataforma e a proposta é ampliar a visibilidade e capilaridade de seus produtos pelo país.

E a estratégia já dá resultado, neste período, a Bluma registra 80 mil endereços atendidos, 166 mil horas que clientes e profissionais ficaram juntos e mais de 247 mil serviços realizados. O app está disponível na Grande São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília.

Buscando uma maior proximidade com os consumidores, a Natura acaba de adquirir a 3, 2, 1 Beauty, rede paulistana que presta serviços de beleza em empresas. O objetivo da compra é integrar os espaços físicos da 3, 2, 1 Beauty ao ecossistema de Bluma.

O que aconteceu

A integração da 3, 2, 1 Beauty com a Bluma pretende ampliar a oferta de serviços. Com a integração, Bluma, que hoje está disponível em aeroportos, empresas, eventos e oferece aos consumidores atendimento domiciliar de manicures, massagistas, maquiadores e outros especialistas, terá 40 novos espaços físicos em prédios corporativos e condomínios residenciais.

Com a integração, os espaços físicos da 3, 2, 1 Beauty passam a ser Espaços Bluma. No entanto, a proposta continua a mesma: conciliar o bem-estar e a rotina agitada das pessoas e beneficiar as profissionais de beleza, chamadas de especialistas, que podem administrar seu tempo e orçamento, de maneira mais independente.

Invertemos a lógica do mercado, levamos o serviço de beleza onde as pessoas estão. Identificamos o perfil desses clientes, que no geral estão na classe A e B, e ainda oferecemos um cardápio de serviços seguindo rígidos protocolos sanitários, contribuímos com a independência das especialistas e uma gama maior de consumidores passa a conhecer e consumir nossos produtos .

José Manuel Silva, vice-presidente de Novos Negócios e CEO do Emana Pay, plataforma de serviços financeiros da marca

Para a gestão dos Espaços Bluma, a CEO e fundadora da 3, 2, 1, Cecília Ribeiro foi contratada pela Natura. Ribeiro passa a ocupar o cargo de diretora de Novos Negócios da empresa.

Ganha-ganha

José Manuel, CEO Natura & Co Pay Latam Imagem: Divulgação

A Bluma segue a lógica do ganha-ganha. As especialistas ganham em independência financeira ao controlar o próprio orçamento, sem a mediação de um salão de beleza, e a Natura ganha ao apresentar seus produtos para uma gama mais ampla de clientes. Esse é o mesmo caminho percorrido pela Emana Pay, plataforma de serviços financeiros da empresa.

Também sob o comando de José Manuel, o Emana Pay pretende implementar produtos e serviços financeiros customizados para as consultoras. Hoje, é o principal banco emissor para as vendas e fechou o terceiro trimestre de 2024 com mais de 1 milhão de contas abertas.

Possibilidade de parcelamento e crédito aos clientes. Com a plataforma, as consultoras podem ampliar o número de consumidores atendidos e aumentar suas vendas, o que, por sua vez, impulsiona o fluxo de caixa.

Temos 1,8 milhões de revendedoras da Natura e Avon no país, esse é o nosso maior ativo e nós conhecemos bem essas pessoas, temos um relacionamento que é muito mais poderoso que qualquer análise de crédito.

José Manuel Silva, vice-presidente de Novos Negócios e CEO do Emana Pay, plataforma de serviços financeiros da marca

Plataforma leva à educação financeira, para que as consultoras saibam a fazer o controle do fluxo de caixa. De acordo com José Manuel, a iniciativa reduziu a inadimplência. "Elas (as consultoras) têm ferramentas para conhecer melhor o cliente final, vender mais, aumentar a renda e nós ganhamos com o aumento da produtividade, o ganha-ganha", diz o CEO.