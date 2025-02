Guerra comercial EUA-China gera mais riscos do que oportunidades ao Brasil

A guerra comercial entre Estados Unidos e China traz mais riscos do que oportunidades para o Brasil e pode afetar as vendas brasileiras para a China, segundo analistas ouvidos pelo UOL. Os Estados Unidos anunciaram a taxação de produtos vindos da China, que por sua vez respondeu com a promessa de taxação dos produtos americanos. Antes disso, o governo Trump já havia criado novas taxações para Canadá e México, que foram suspensas para busca de um acordo.

Os impactos da disputa no mundo

Guerra comercial não tem ganhadores e torna a economia global mais instável. A instabilidade gerada é negativa para todos os países que precisam que o mercado internacional funcione, diz Larissa Wachholz, sócia da consultoria de investimentos Vallya e especialista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais). "A guerra comercial não tem ganhadores. Todo mundo perde, pois o sistema fica mais instável", diz.

Disputas comerciais impactam o câmbio e os juros no mundo. A imposição de tarifas aumenta a inflação global e também os juros, pois amplia as incertezas no mercado. "O Brasil pode até conseguir aproveitar uma disputa comercial entre Brasil e China. Mas há um impacto muito mais macroeconômico, na inflação e nos juros em nível global, que precisamos considerar", diz Roberto Uebel, professor de relações internacionais da ESPM.

Produtos vão ficar mais caros. A guerra comercial terá impacto nas cadeias globais de produção, com aumento de preços. "Os custos de produção de um tênis ou de um avião vão ficar maiores. E o Brasil não fica imune, porque está inserido nas cadeias comerciais e é um parceiro comercial de peso da China e dos Estados Unidos", diz Uebel.

Como fica o Brasil

Brasil já se beneficiou no passado, mas situação traz mais riscos do que oportunidades. No primeiro mandato de Trump, o Brasil se beneficiou da disputa comercial entre EUA e China e ampliou seu comércio com o país asiático, lembra Wachholz. "Mas a gente não deve celebrar uma guerra comercial pensando que vai ser beneficiado. Ela traz mais riscos do que oportunidades", diz.

Brasil pode ser prejudicado em eventual acordo entre Estados Unidos e China. As pressões entre EUA e China podem levar as duas potências a um acordo que prejudique as exportações do Brasil para a China, em especial o agronegócio, diz Wachholz. Ela lembra que um acordo como esse foi fechado entre os dois países no primeiro mandato de Trump, mas não foi cumprido.



Se a China se vir numa situação de precisar privilegiar comprar mais dos EUA, necessariamente o Brasil, como maior fornecedor da China hoje, sai perdendo.

Larissa Wachholz, sócia da consultoria de investimentos Vallya e especialista do Cebri

É importante que o Brasil busque mais acordos multilaterais. Neste cenário de instabilidade, o momento é propício para que o Brasil busque acelerar acordos comerciais com outros parceiros, para reduzir sua dependência da China e se defender de uma eventual taxação dos Estados Unidos. Dentre as oportunidades estão o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia e o aprofundamento da relação com os Brics (grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), diz Uebel, da ESPM.