Dólar abre estável após China retaliar EUA com tarifas de importação

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar apresenta estabilidade nesta terça-feira (4) em meio a novos desdobramentos da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Às 9h47, a moeda norte-americana recuava 0,09% e era vendida a R$ 5,810.

O que aconteceu

Dólar comercial oscila sem rumo definido. A cotação da divisa é mercada por altos em baixos desde a abertura dos negócios desta terça-feira.

Moeda dos EUA recuou 0,38% na véspera. O resultado correspondeu à 11ª queda consecutiva da divisa norte-americana ante o real. No período, o recuo do dólar totaliza 4,3%. No acumulado de 2025, a baixa acumulada supera 6,27%.

Guerra comercial permanece no radar. A China decidiu retaliar os Estados Unidos e também impôs tarifas sobre os produtos importados dos norte-americanos. As taxas definidas são de 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis e de 15% para carvão.

Tarifaço é ameaça para a inflação global. Os temores do mercado financeiro consideram que a guerra comercial desenhada tem potencial para elevar os preços e manter os juros nos EUA em patamares elevados. O cenário tende a inibir investimentos em países emergentes, a exemplo do Brasil.