Produção total de gás e óleo da Petrobras cai 10,5% no 4º trimestre de 2024

Do UOL*, em São Paulo

A produção média de petróleo e gás natural —conhecido como óleo equivalente— da Petrobras caiu 10,5% no Brasil entre outubro e dezembro de 2024 em comparação com o último trimestre de 2023.

O que aconteceu

A Petrobras produziu média de 2,628 milhões de barris diários (boed) no quarto trimestre. A queda foi de 2,3% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, informou a empresa em seu relatório de produção e vendas divulgado na noite desta segunda-feira (3).

A produção comercial de óleo e gás também despencou: os 2,288 milhões de boed no quarto trimestre do ano passado foi 11% menor em relação ao último trimestre do ano anterior e 2,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

A produção de 2,090 milhões de barris por dia (bdp) de petróleo tamém foi menor. Na comparação com o quarto trimestre de 2023, a queda foi de 11,5%. Ante os três meses anteriores (junho a setembro de 2023), o recuo foi de 1,8%.

A produção de gás natural chegou 507 mil boed, 6,1% menos do que um ano atrás. O recuo foi de 3,4% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

Pré-sal

Pré-sal tem esse nome porque está, literalmente, embaixo de grandes rochas de sal, em águas profundas Imagem: AFP

A extração de 1,769 milhão de bpd de outubro a dezembro no pré-sal foi 9,1% menor ante o quarto trimestre de 2023. A queda foi de 3,4% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

O recuo na produção do pré-sal se deve ao maior volume de manutenção no campo de Búzios, segundo a estatal. Essa redução foi parcialmente compensada pelo topo de produção do FPSO Sepetiba e início de produção dos FPSOs Maria Quitéria e Marechal Duque de Caxias.

*Com Estadão Conteúdo