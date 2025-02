Norte-americanos estão otimistas com economia sob Trump, mostra pesquisa

Os norte-americanos estão mais otimistas em relação à economia e ao mercado de ações e mais esperançosos com a queda da inflação e da taxa de juros do que estiveram em uma década ou mais, inclusive no auge da primeira Presidência de Donald Trump, mostrou uma pesquisa do Gallup nesta segunda-feira (3).

Cerca de 53% dos norte-americanos esperam que a economia dos EUA cresça nos próximos seis meses, com base em entrevistas telefônicas realizadas nas duas primeiras semanas de janeiro com cerca de 1.000 adultos, disse o Gallup. Isso é mais do que em qualquer uma de suas pesquisas desde 2005.

Cerca de 61% acreditam que as ações estão subindo - o maior índice desde que o Gallup começou a fazer essa pergunta, em 2001.

Além disso, cerca de 52% dos entrevistados acreditam que a inflação aumentará nos próximos meses, mas essa é a menor parcela com essa opinião desde 2003, e 33% - um recorde por uma grande margem - disseram que esperam que a inflação caia. Cerca de 41% esperam que a taxa de juros caia, mais do que os 35% que esperam custos de empréstimos mais altos.

A perspectiva econômica positiva está amplamente alinhada com a de muitos economistas e autoridades do Federal Reserve, que elevaram os juros em 2022 e 2023 para combater a inflação alta e começaram a reduzi-los no final do ano passado, quando a inflação melhorou e o mercado de trabalho esfriou.

A maioria dos membros do Fed vê a economia dos EUA crescendo em torno de 2,1% este ano, mais lenta do que o ritmo de 2,8% em 2024, mas acima de sua tendência de longo prazo; eles veem a inflação, que subiu 2,6% em dezembro pelo seu indicador preferido, caindo para 2,5% este ano, e a taxa de desemprego, agora de 4,1%, subindo para 4,3% até o final deste ano.

Os norte-americanos divergiram sobre as perspectivas de emprego, com 38% vendo um aumento na taxa de desemprego e uma proporção igual vendo um declínio.

Apenas 21% dos democratas acham que a economia melhorará nos próximos meses, contra 78% dos republicanos, segundo a pesquisa. Por outro lado, a confiança em um mercado de ações em alta foi amplamente compartilhada por idade, gênero, renda, partido político e escolaridade.