Dólar abre o mês em alta, com temor após tarifas de Trump

Após fechar janeiro com a maior queda mensal desde junho de 2023, o dólar abiu a primeira sessão de fevereiro em alta, com os investidores cautelosos com o desenho de uma guerra comercial ao redor do mundo. Às 9h19, a moeda norte-americana avançava 0,49% e era vendida por R$ 5,866.

O que aconteceu

Dólar comercial inicia o mês de fevereiro em alta. A variação desde a abertura dos negócios desta semana interrompe a recente trajetória de quedas consecutivas da moeda norte-americana ante o real.

Tarifas de Trump e retaliações refletem a movimentação. Entrarão em vigor nesta semana os decretos assinados pelo presidente dos EUA para impor tarifas de importação de 25% sobre o Canadá e o México e de 10% sobre a China.

Decisões abrem caminho para uma guerra comercial. Logo após a oficialização das tarifas, os três países anunciaram que vão adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos.

Trump admite de medidas podem causar "dor" aos EUA. Ao se manifestar neste domingo (2) sobre o tarifaço, o presidente norte-americano disse que os países taxados devem muito dinheiro. "Eles não levam nossos carros, não levam nossos produtos agrícolas. Eles não levam quase nada e nós levamos tudo deles", disse.

Temores agora refletem a chance de maior inflação global. A cobrança de tributos sobre as importações preocupa o mercado financeiro, que vê a possibilidade de um cenário mundial com inflação elevada, estagnação econômica e desemprego maior.

Cotação do dólar caiu em todas as últimas dez sessões. No período, o recuo da moeda norte-americana ante o real totalizou 3,77%. No acumulado de janeiro, a desvalorização da divisa somou 5,5%, maior baixa mensal desde junho de 2023.

Bolsa

Mercados asiáticos recuam com o temor de guerra comercial. Além das tarifas impostas por Trump, pesam na balança o crescimento mais fraco da atividade industrial chinesas.

Índice da Taiwan lidera as perdas nesta segunda-feira. Com baixa de 3,53%, o TAIEX foi acompanhado pelos índices Nikkei, de Tóquio (-2,66%), KOSPI, de Seul (-2,52%) e S&P/ASX 200, de Sydney (-1,79%). Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou apenas 0,04%.