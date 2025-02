Contas de luz terão bandeira verde, sem cobrança adicional, em fevereiro

A bandeira tarifária das contas de energia elétrica em fevereiro será verde, sem cobrança adicional, pelo terceiro mês consecutivo.

O que aconteceu

Bandeira verde será adotada pelo terceiro mês seguido. Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a decisão é motivada pelo volume de chuvas e as boas condições dos níveis dos reservatórios.

Mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015. A ideia do projeto é indicar o custo real da energia, conforme a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração.

Contas de luz têm acréscimo com as demais bandeiras. As elevações nos valores começam com a bandeira amarela (R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora consumidos) e são elevados nas bandeiras vermelha patamar 1 (R$ 0,04463 para cada kWh) e patamar 2 (R$ 0,07877 para cada kWh).

Seca causou o acionamento da bandeira vermelha em 2024. Após as contas permanecerem sem cobrança adicional no primeiro semestre, a Aneel elevou as tarifas em meio ao acionamento das usinas térmicas, que têm produção mais cara. Em setembro, foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, pela primeira vez em mais de três anos.

Aneel prevê bandeira verde ao longo deste ano. O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, avalia que apenas um eventual "estresse maior" no período seco neste ano levaria ao acionamento da bandeira amarela ou vermelha em 2025. "A pperspectiva para o ano é muito favorável e nós também esperamos que o comportamento tarifário ao longo do ano seja o mais previsível possível", disse.