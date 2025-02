Camila Hamaoui, da W+K: Indústria da publicidade precisa ficar mais diversa

Para Camila Hamaoui, presidente da Wieden+Kennedy São Paulo, a publicidade segue uma 'bolha' e precisa buscar mais diversidade entre seus colaboradores.

'A indústria precisa ficar mais diversa. Isso é uma pauta inegociável. Diversidade é uma das ferramentas mais importantes para a gente ter uma comunicação relevante, contundente, na sociedade que vivemos', afirmou a executiva, no episódio #205 do programa Mídia e Marketing - veja, acima, a entrevista completa.

A Wieden+Kennedy São Paulo é uma agência de publicidade que companhias como Nike, Nubank, Betano e Ambev, entre outras. No programa, Camila ainda destaca que as agências precisam ser mais criativas para resolver os problemas do dia a dia das pessoas e para estar cada vez mais perto da cultura popular.

Na entrevista extra do programa desta semana, o papo é com André Foresti, fundador da Troublemakers, que fala sobre o conceito de 'inteligência ampliada'. 'Precisamos convidar as pessoas para uma reação, que una a inteligência humana com a artificial. Há um emburrecimento em todos os sentidos e as pessoas precisam reagir', diz Foresti.

Confira outros destaques do papo com Camila:

A publicidade sempre foi sobre encontrar verdades humanas e contar boas histórias. A campanha com Joey, de Friends, por exemplo, foi um super sucesso. As pessoas engajaram mesmo com uma campanha mais longa, com uma história que alegra, que emociona.

a partir de 6:42

As pessoas não buscam mais apenas comprar produtos, elas esperam mais das marcas. Isso faz com que as agências tenham que ser cada vez mais criativas. A gente vê isso com bons olhos, dá mais liberdade para as pessoas atuarem.

a partir de 7:55

Cultura popular

A cultura popular sempre vai ser muito relevante para a publicidade. Precisamos saber surfar essas ondas. A inteligência é entender os formatos para levar essas histórias para os consumidores.

a partir de 9:33

Campanhas bem-sucedidas são aquelas que furam as bolhas. Mas elas também têm que gerar resultado, precisamos que a mensagem seja passada. A grande pulverização de formatos que a gente tem hoje em dia requer mais trabalho, uma estratégia mais elaborada.

a partir de 12:00

Mulheres presidentes nas agências

Eu prezo por equilíbrio. Isso que move a gente para a frente. Não tem uma fórmula certa, mas estamos em um momento muito bacana da indústria (com mais mulheres como presidentes das agências). Fico muito orgulhosa de estar dividindo estes momentos com mulheres como a Karina (Ribeiro), da VML, a Renata (Bokel) da WMcCcan e a Carol Boccia (da BETC Havas).

a partir de 26:00

Inteligência artificial

Sou uma grande otimista em relação às ferramentas de inteligência artificial. Vão deixar a gente melhor: vamos ser mais ágeis, vamos ter mais eficiência. Aqui, temos usado mais na criação, no processo de brainstorming, com uma pluralidade mais rápida. É um grande aliado para a gente ganhar mais eficiência nos nossos processos criativos.

a partir de 31:38

Futuro das agências

Era mais fácil escolher uma agência. Elas eram mais focadas em áreas específicas, em mídia, em criação, em negócios. Com as grandes fusões, o maior desafio para as agências vai ser conseguir a diferenciação. Para quem perdeu um pouco da identidade, elas precisam ter um posicionamento claro para atrair clientes que tenham a ver com o que elas oferecem.

a partir de 36:46

