120 mil pessoas podem perder BPC/Loas se não confirmarem renda ao INSS

Pelo menos 120 mil titulares do BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada) vão ter que se explicar para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A suspeita é que eles podem ter ultrapassado o limite de renda permitido para continuar recebendo o auxílio. A informação foi confirmada pelo INSS ao UOL.

O que aconteceu

Atualização cadastral do BPC/Loas, no ano passado, mostrou necessidade de revisão da renda dos beneficiários. Por meio do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), o INSS identificou que 120.400 titulares tem renda familiar per capita (por pessoa) acima de R$ 379,50, que é um dos critérios para a concessão e a manutenção do benefício.

Defesa deve ser apresentada em até 30 dias corridos após a notificação. O INSS vai informar da necessidade de explicações no próprio extrato de pagamento. Procedimento pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, agências dos Correios (sem agendamento) ou Previdência Social (com agendamento). As notificações já começaram a ser emitidas.

Objetivo é verificar se a renda vem de remuneração antiga ou se o beneficiário passou a ter renda maior. Caso a defesa não seja apresentada ou não seja aceita pelo INSS, o benefício será imediatamente cancelado. Órgão tem 30 dias corridos para fazer essa análise.

BPC tem valor de um salário mínimo (R$ 1.518 em 2025), e é pago a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Em novembro do ano passado, governo Lula propôs mudanças para economizar dinheiro. Uma das medidas é o recadastramento e a checagem de informações, que está acontecendo agora.