O governo do Canadá divulgou, neste domingo (2), a lista de produtos norte-americanos que serão submetidos a tarifas retaliatórias de 25% em resposta às barreiras comerciais implementadas pelo presidente Donald Trump. A medida atinge produtos dos Estados Unidos de setores como agricultura, vestuário, eletrônicos e equipamentos militares.

O que aconteceu

Canadá reagiu às tarifas impostas pelos EUA. Como resposta às barreiras comerciais de Donald Trump, o governo canadense adotou medidas que afetam uma ampla gama de produtos americanos. O objetivo é pressionar Washington a reverter as restrições.

Tarifas entram em vigor em 4 de fevereiro. O pacote de US$ 30 bilhões em tarifas entrará em vigor na terça-feira (4), como primeira fase de um conjunto mais amplo de medidas que deve atingir US$ 155 bilhões em importações dos Estados Unidos, de acordo com Departamento de Finanças canadense. Entre os itens da primeira lista estão café, chá, especiarias, mel, ovos, produtos lácteos, além de equipamentos militares como bombas, granadas, torpedos e mísseis.

Taxação incide sobre 756 produtos. A lista divulgada pelo Departamento de Finanças do Canadá inclui itens como videogames, cigarros, abajures e ternos, ampliando o impacto sobre a economia dos Estados Unidos.

Setores como o agrícola e o de eletrodomésticos serão afetados. Produtos agrícolas americanos, além de roupas, ferramentas e eletrodomésticos — como máquinas de lavar, fogões e lava-louças —, estão entre os itens que terão as novas tarifas de importação.

Bebidas alcoólicas também estão na lista. Saquê e vinho fabricados nos Estados Unidos passarão a ser taxados. Outros produtos, como malas, sabonetes e até mesmo diamantes também foram incluídos na medida.

Lista vai aumentar. De acordo com o documento oficial do Departamento de Finanças, a segunda lista incluirá produtos como veículos de passageiros, caminhões, produtos de aço e alumínio, frutas e vegetais, produtos aeroespaciais e carnes. "O Canadá não ficará parado enquanto os EUA impõem tarifas injustificadas e irracionais sobre produtos canadenses", afirmou o Ministro das Finanças e Assuntos Intergovernamentais, Dominic LeBlanc, em comunicado.

Medidas e declarações de Trump

Trump anunciou tarifas contra o Canadá. No dia 20 de janeiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos afirmou que pretendia impor tarifas alfandegárias de 25% sobre produtos canadenses a partir de 1º de fevereiro, alegando que a medida pressionaria o Canadá a endurecer suas políticas contra a imigração ilegal e o tráfico de drogas.

Imposição de tarifas não é novidade. Em novembro de 2024, Trump já havia ameaçado estabelecer taxas sobre todos os produtos do Canadá e do México, além de aumentar as tarifas sobre importações chinesas, caso esses países não adotassem medidas mais rígidas contra o tráfico de drogas e a imigração ilegal.

Trump sugeriu que o Canadá fosse anexado pelos EUA. Em dezembro de 2024, o presidente americano declarou que muitos canadenses desejavam que o país se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos e classificou essa possibilidade como "uma ótima ideia".

Declarações provocaram reações no Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau respondeu de forma categórica, rejeitando qualquer possibilidade de que o Canadá fosse anexado pelos Estados Unidos.

Relações entre os dois países foram impactadas. A sugestão de Trump e as novas tarifas elevaram as tensões entre Canadá e Estados Unidos, afetando uma parceria histórica de cooperação entre as nações. O governo canadense afirma que o país é o maior mercado de exportação para 36 estados americanos, com trocas diárias bilaterais superiores a US$ 2,5 bilhões. O Canadá compra mais produtos dos EUA do que China, Japão, França e Reino Unido juntos, segundo dados oficiais.

Veja alguns dos produtos que serão taxados

Alimentos

Queijo

Tomates frescos ou refrigerados

Frutas cítricas, frescas ou secas

Chá

Baunilha

Aveia

Arroz

Farinha de trigo

Salsichas e produtos similares

Outras carnes industrializadas

Açúcar

Massas

Pão, pastelaria, bolos, biscoitos e outros produtos de panificadoras

Sopas e caldos e suas preparações

Bebidas contendo leite

Café

Manteiga

Bebidas e fumo

Cerveja feita de malte

Uísques

Rum

Gim

Vodca

Tequila

Tabaco

Charutos, cigarrilhas e cigarros

Produtos de beleza e higiene

Perfumes

Maquiagem e produtos para o cuidado da pele

Protetor solar

Papel higiênico

Esmaltes

Produtos para cabelo

Pasta de dente

Desodorantes e antitranspirantes

Sais de banho

Sabão

Alicates, pinças e ferramentas semelhantes

Máquinas de barbear, máquinas de cortar cabelo e aparelhos de depilação

Vestuários

Sobretudos

Casacos

Calças

Camisas

Camisolas

Peças de vestuário e acessórios de vestuário para bebês

Roupas de treino

Meias

Gravatas

Luvas

Calçados

Chapéus

Utensílios de casa

Cobertores e mantas de viagem

Louça, utensílios de cozinha

Refrigeradores

Tapetes

Aspiradores

Roupa de cama e mesa

Cortinas e persianas

Artigos de decoração

Sacos e sacolas de embalagem

Lonas e toldos

Aquecedores domésticos

Suportes para colchões, artigos de cama e mobiliário semelhante

Luminárias e acessórios de iluminação

Facas

Cadeados e fechaduras

Outros