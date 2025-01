Recorde de turistas estrangeiros ajuda a movimentar a economia brasileira

A chegada recorde de turistas estrangeiros, principalmente argentinos, ao Brasil se confirma com uma fila que se forma em Uruguaiana, porta de entrada terrestre do Rio Grande do Sul. A cidade é responsável por cerca da metade do fluxo migratório registrado no estado em 2025, principalmente em função da entrada de visitantes de países da América Latina, que viajam a lazer, e que se deslocam até Santa Catarina.

O que aconteceu

A PF (Polícia Federal) diz que nunca se viu tanto turista estrangeiro em Uruguaiana nesse período do ano. Segundo informações da Delegacia da PF, entre 1º e 22 de janeiro deste ano, passaram pelo município 396.452 turistas (de todas as nacionalidades). Desse total, 385 mil são argentinos. O ano de maior volume até então havia sido o de 2023, com a passagem de 365 mil turistas no mesmo período.

Previsões sobre número de turistas já foram superadas. A expectativa era de um aumento de 40% no volume de viajantes, mas o volume já é superior a 50%. Entre 20 de dezembro de 2024 a 27 de janeiro de 2025, dos 173.522 atendimentos realizados pela delegacia da cidade de Santana do Livramento, 107. 481 foram de entrada de estrangeiros, dos quais 86.862 de argentinos.

Movimento da economia

Economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, reforça que o quadro se dá com a estabilidade do peso e a sua valorização em relação ao real. Segundo ela, a maioria dos deslocamentos se dá via terrestre, mas a malha aérea também traz vantagens, com opções de voos diretos da Argentina para o Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul. "Aproveitar as férias nas praias gaúchas e catarinenses é muito mais barato para eles", diz Patrícia.

Segundo ela, a movimentação traz um impacto positivo em outras atividades, incluindo meios de hospedagens, bares, restaurantes, lojas. "Devemos salientar também na contratação de empregos temporários, visto que a demanda aumenta e os estabelecimentos precisam ficar de portas abertas para atender ao consumidor. Em alguns locais, está faltando mão de obra", acrescenta.

Geração de empregos

O aumento significativo no número de turistas estrangeiros tem impacto direto na criação de empregos no Brasil. Diante da expectativa de aumento da receita, a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo) diz que o setor turístico vem demandando mais mão de obra formal entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Está prevista a criação de 76,5 mil vagas temporárias, o maior número desde 2015, quando foram criadas 85,2 mil vagas.

O segmento de alimentação lidere as contratações, com 54,2 mil vagas, seguido pelo setor de transportes (10,6 mil) e hospedagem (8,4 mil). O salário médio de admissão deverá alcançar R$ 1.842, representando um aumento real de 1,9% frente ao mesmo período do ano passado.

Reflexos em muitos negócios

Para o Presidente do Sebrae nacional, Décio Lima, os pequenos negócios, responsáveis por 97% dos empreendimentos turísticos no Brasil, são fundamentais nesse cenário. Hospedarias familiares, restaurantes locais, transportes turísticos, guias autônomos e artesãos compõem uma extensa cadeia produtiva que movimenta economias regionais e promove a inclusão social.

A presença de turistas, em especial os estrangeiros, traz também um impacto no entorno dos destinos, em uma ampla cadeia. Isto inclui desde o mercadinho até a loja de roupas.

Ana Clévia Guerreiro, Analista da Unidade de Competitividade do Sebrae nacional.

Segundo a ABLA (Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis), os estrangeiros respondem, em média, por 10% a 20% das locações de automóveis para turismo de lazer no Brasil. Especificamente sobre a atual temporada de verão, a projeção é de um aumento de até 15% na demanda por aluguel diário de veículos na comparação com o ano anterior.

Demanda aquecida requer qualificação

No verão passado, o setor de bares e restaurantes registrou a criação de 70 mil vagas de emprego. Para este ano, a expectativa é promissora. A projeção é que o número de contratações chegue a 100 mil. "A tendência é ter boa parte destes trabalhadores atuando no setor", informa Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Conforme afirma o dirigente, em algumas regiões, a demanda por profissionais qualificados inclui a necessidade de contratar pessoas que possam falar uma segunda língua, devido à maior presença de turistas estrangeiros. "Este cenário destaca a importância de investir na capacitação da mão de obra, atendendo às exigências de um mercado cada vez mais dinâmico", diz Solmucci.

Aumento de estrangeiros não é de hoje

O interesse dos estrangeiros em visitar o nosso país já é sentido no mercado há algum tempo. O anuário Braztoa 2024 traz números significativos. Nele, dados divulgados pelo Ministério do Turismo apontam a presença de quase 6 milhões de visitantes de outros países em solo brasileiro em 2023, número 62,7% maior que os cerca de 3,6 milhões contabilizados em 2022.

Entre as nacionalidades mais presentes no Brasil, os argentino continuam em primeiro lugar, seguidos dos norte-americanos, chilenos, paraguaios e uruguaios.

Mapa dos visitantes

Invasão argentina. Os "hermanos" continuam liderando o volume de visitantes internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1.953.548 argentinos desembarcaram no país em 2024.

Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, tendo enviado 696.512 turistas no ano passado. Os chilenos vêm logo atrás, com 651.776 chegadas aos destinos brasileiros. Já os vizinhos Paraguai e Uruguai, juntos, somaram mais de 833.412 visitantes.

Como eles chegam

Dois em cada três turistas internacionais que chegam ao país vêm de avião. Esse meio de transporte segue como o principal acesso para esses visitantes, enquanto o transporte terrestre corresponde a 28,7% do total.

Principais portas de entrada em 2024. A maior parte dos turistas de fora que chega ao Brasil escolhe São Paulo como destino: são 2.207.015 pessoas. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (1.513.235), Paraná (894.536) e Rio Grande do Sul (879.412).