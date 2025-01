Mercado não vai dar bola para falas de Lula, avalia economista

Agentes do mercado financeiro não irão dar bola para falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ditas durante entrevista coletiva, avaliou o economista André Perfeito no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (30).

Eu falo o que acho, obviamente de forma retórica, porque o mercado não vai dar bola e não é só uma questão de preferências em relação ao Lula. Economista André Perfeito

Nesta quinta, Lula concedeu a primeira entrevista aos repórteres, no Palácio do Planalto, em Brasília, desde que trocou o comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República). O publicitário Sidônio Palmeira assumiu o lugar do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

Na conversa, Lula defendeu Gabriel Galípolo, indicado por ele à presidência do Banco Central, após o aumento da taxa básica de juros para 13,25% ao ano na última quarta (29). Ele também defendeu a independência da instituição. O petista era um grande crítico do ex-presidente Roberto Campos Netto e o acusava de boicote por ter sido indicado e ter boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O aumento da taxa de juros encarece principalmente o crédito e os serviços financeiros. Ou seja, fica mais alto o custo dos empréstimos pessoais e para empresas, dos financiamentos imobiliários e para a compra de veículos.

Agora a questão é que o preço dos ativos entrou numa espiral de desconto, que é muito relevante. Mesmo se você fosse alguém do mercado financeiro, altamente entusiasmado com o conjunto do projeto do governo e com a leitura do Haddad, mesmo em uma situação como essa, não tem outra a não ser ficar retraído.

O nosso trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Se o real começa a cair demais, por exemplo, ficará estranho se eu não estiver comprado. Outros ativos começam a ter uma possibilidade de ganho maior.

Então, a gente está pegando um grupo de pessoas que já não gostam de você, por assim dizer, e ainda estão perdendo dinheiro. Economista André Perfeito

Após a entrevista de Lula, o dólar comercial operava em alta de +0,44%, a R$ 5,891, às 14h16 (horário de Brasília).

Sakamoto: 'Lula evitou sair na mão com mercado financeiro'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto avaliou o petista evitou sair na mão com mercado financeiro durante a entrevista coletiva e, com isso, realinha o seu discurso para as eleições de 2026.

Na minha avaliação, pelo menos até agora o que a gente assistiu, o Lula mudou o tom, evitou brigas com o mercado e deu uma entrevista que não é uma entrevista, digamos, eleitoral, não eleitoreira. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

