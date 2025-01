Lula diz que a Petrobras é quem reajusta os combustíveis, não ele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (30) que cabe à Petrobras o reajuste dos preços dos combustíveis. Em entrevista com jornalistas no Palácio do Planalto, o presidente reforçou que aprendeu que o chefe do Executivo não deve ter esse tipo de controle sobre a empresa.

Na iminência do aumento do diesel, Lula afirmou que a Petrobras pode reajustar os preços sem avisá-lo.

O que aconteceu

Lula deu entrevista aos jornalistas no Planalto na manhã desta quinta. As declarações do presidente tentar conter as notícias de que o governo teria alguma interferência na política de preços da Petrobras.

Petroleira estaria para aumentar preços dos combustíveis, mas decisão ainda não foi tomada. "Se Petrobras decidir aumentar preço do combustível, que o faça", disse Lula aos jornalistas.

Diesel deve ficar até R$ 0,24 mais caro nas bombas. Petrobras já teria informado o governo sobre esse aumento.



Defasagem entre os preços aqui no Brasil e internacionais estaria prejudicando o caixa da empresa. A diferença entre o que é praticado no mercado interno e lá fora está em 14% na gasolina e em 11% no diesel, conforme os cálculos dos técnicos da própria Petrobras.

Nesta semana, Lula se encontrou com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Na reunião, na qual estavam presentes também os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, eles conversaram sobre a possibilidade de o valor do combustível subir, o que poderia elevar ainda mais a inflação.



Lula enfatizou que não autorizou aumento do diesel porque não é sua função. "Desde meu primeiro mandato, aprendi que quem autoriza aumento do petróleo e derivado do petróleo é a Petrobras, e não o presidente. Já aprendi há muito tempo isso."

Ele afirmou que no governo Bolsonaro valor era maior. "Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, ainda assim, [o valor] será menor que dezembro de 2022.", afirmou.

Questionado sobre uma eventual paralisação de caminhoneiros com a alta do diesel, ele disse que não há nada "alarmante" no horizonte. "Se tiver movimentação de caminhoneiros, vou fazer o que fiz a vida inteira. Vou conversar com eles", comentou o presidente.

Os preços dos combustíveis são definidos pela diretoria da Petrobras. Mas a cada trimestre a companhia é obrigada a informar ao conselho sobre a evolução da sua política de preços, que foi alterada durante o governo Lula e que agora leva em conta não só a paridade internacional, mas também custos de extração e de logística.