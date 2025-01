Maria Ribeiro estreia 3ª temporada de Maria Vai Com Os Outros no Canal UOL

A atriz e colunista de Universa Maria Ribeiro está de volta com a terceira temporada do programa Maria Vai Com Os Outros, que estreia nesta sexta-feira (31/1) no Canal UOL, no YouTube e na TV. A grande novidade é que, desta vez, todas as gravações foram feitas na cidade de São Paulo, em locais famosos, como o Edifício Copan, o Parque da Água Branca e o Bar dos Arcos, instalado no subsolo do Theatro Municipal.

A cidade é cenário para conversas espontâneas e autênticas com personalidades como Luana Piovani, Marcelo Rubens Paiva, Natuza Nery, Karol Conká e Débora Falabella, entre outros.

O maior desafio dessa temporada foi falar com pessoas que têm o hábito de dar muitas entrevistas. E conseguir deixá-las à vontade pra conversar, em vez de só responderem perguntas mecanicamente. Maria Ribeiro

Bate-papos autênticos

Diferente das tradicionais entrevistas feitas em estúdio, Maria Vai Com Os Outros se destaca pelo dinamismo e pela autenticidade das gravações externas. "Os programas gravados na rua têm que lidar com improviso —e isso nos torna mais vulneráveis, mais abertos e mais atentos ao entorno", explica Maria Ribeiro.

Também rende momentos inesperados e divertidos: em um dos episódios, Maria e a atriz Débora Falabella enfrentam as folhas e flores caindo das árvores em um parque; em outro, com Karol Conká, o imprevisto foi uma cafeteira que teimava em dificultar o cafezinho. No episódio de Natuza Nery, o gatinho que mora no apartamento usado como cenário fica grudado nela e pedindo carinho.

Onde assistir:

Assista Maria Vai com os Outros toda sexta-feira no YouTube de Universa. No Canal UOL na TV, ele é exibido também às sextas, às 20h30.