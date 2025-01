Azul anuncia nova rota do aeroporto de Viracopos para a região Norte

Depois de anunciar o fim da operação em 12 cidades brasileiras a partir de 10 de março, a Azul Linhas Aéreas vai abrir uma nova rota para a região Norte do país. O voo vai sair do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) para o Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena (RO).

O que aconteceu

Novo destino começa a operar no dia 10 de março, e sai do maior hub de operação da companhia aérea. O Aeroporto de Viracopos foi escolhido pela Azul para ser o ponto "principal" das operações da empresa.

Serão dois voos semanais, às segundas e sextas-feiras, no período da tarde. A rota é considerada pela empresa como "estratégica", já que conecta a região Norte a ao menos outros 70 destinos nacionais e internacionais.

As aeronaves vão sair de Campinas às 12h45, com previsão de pouso às 14h45 em Vilhena. Depois, as aeronaves saem às 15h35 de Rondônia, pousando em São Paulo às 19h35. O aeroporto de Vilhena é o quarto mais movimentado do estado de Rondônia.

Anúncio foi feito após companhia decidir suspender operações em 12 cidades brasileiras. As mudanças acontecem após aumento dos custos operacionais e ajuste de demanda e oferta. Suspensão de viagens acontece em cidades de oito estados. Os 12 municípios têm entre 60 mil e 483 mil habitantes, como Cabo Frio (RJ), Mossoró (RN), Rio Verde (GO) e Sobral (CE).