Evento com empresários debate empreendedorismo e fórmula para o sucesso

Começou nesta quarta-feira (29) o Ebulição 2025, show de negócios com a participação de empresários com a missão de estimular o empreendedorismo.

O que aconteceu

Descontração marcou o intervalo entre as palestras. As transições entre os participantes contaram com músicas e atividades para divertir o público presente no Auditório Celso Furtado, no Anhembi. O mestre de cerimônia do Ebulição 2025 é o ator Luigi Baricelli.

Idealizador do encontro ressaltou a missão de deixar sonhos acontecerem. Rafa Prado, autor do livro "100 graus - O Ponto de Ebulição do Sucesso", disse que o evento é sobre troca de ideias entre homens de negócio. "Estamos no mesmo patamar. Somos todos iguais, em momentos diferentes", enfatizou.

Prado destacou a "fórmula do bilhão de Kevin Harrington". Ele disse não prometer que os participantes do Ebulição se tornarão bilionários, mas ressaltou ter percebido o potencial para chegar ao montante a partir dos investimentos. "Fica rico quem vende", disse ao ressaltar a necessidade de comercializar produtos vencedores, negócio e reputação.

Você vai conseguir se tornar bilionário quando tiver reputação para que um conjunto de milhares de pessoas invista em você.

Rafa Prado

Foco deve estar em modelos e nichos vencedores, diz Prado. "Pare de inventar moda e pegue 1% do mercado para melhorar algo vencedor", ressaltou o empresário. Ele orientou ainda que a ambição não pode ser maior do que o tamanho de determinado mercado e ressaltou a dificuldade de conquistar bons números em nichos mais restritos. "Foquem na reciclagem natural dos mercados", orientou.

Carol Paiffer listou passos para a prosperidade dos negócios. A CEO da empresa de traders Atom e integrante do reality destinado a empreendedores Shark Tank Brasil, contou detalhes sobre a trajetória profissional e deu orientações para o sucesso. Entre as dicas, ela ressaltou a necessidade de autoconhecimento e a união com clientes e fornecedores. "Assim como ninguém teve educação financeira quando era criança, ninguém teve autoconhecimento na escola" lamentou.

Uma das coisas mais importantes é entender que ser CEO e estar em um cargo de liderança só vai ser um problema se você precisar tomar todas as decisões sozinho.

Carol Paiffer

Futuro do ambiente de negócios foi abordado por Guga Stocco. O especialista em inovação e fundador do Hack the Future apresentou oportunidades de aperfeiçoamento dos negócios com a Inteligência Artificial. "Você precisa olhar as tecnologias que vão causar disruptura e aquelas que podem te anular", afirmou ao descrever o modelo do ChatGPT como "bruxaria".

Stocco destacou que a inovação surge após grandes crises. Ao analisar as novas tecnologias desde o século passado, ele recordou o potencial gerado pelas inovações para incrementar o PIB (Produto Interno Bruto) mundial. "Quando você otimiza a atuação das pessoas dentro da sua empresa com a inteligência artificial, ganha 20% de produtividade", afirmou.

Evento será retomado amanhã (30) e na sexta-feira (31). Entre os palestrantes estão o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e Jordan Belfort, ex-corretor da bolsa nos Estados Unidos e autor do livro que deu origem ao filme "O Lobo de Wall Street". Também participarão do Ebulição 2025 Robert Cialdini, professor emérito de psicologia e marketing da Universidade do Arizona e autor do best-seller "As Armas da Persuasão" e os empresários Carlos Wizard e Natalia Beauty.