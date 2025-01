Alibaba lança versão de IA que diz ser melhor que o DeepSeek

Do Estadão Conteúdo

A Alibaba, gigante chinesa de comércio eletrônico, lançou uma nova versão de seu modelo de IA (Inteligência Artificial) que, segundo ela, supera o DeepSeek-V3, lançado nesta semana pelo DeepSeek, em vários benchmarks. Em declaração, a empresa disse que o nomeado Qwen2.5 Max "alcança desempenho competitivo em relação aos modelos de primeira linha".

O anúncio acontece depois de o lançamento do DeepSeek gerar grandes movimentações no mercado na segunda-feira. O modelo de IA da startup da China tem habilidades para resolução de problemas comparáveis ao modelo GPT-4, da Open AI, operando com menos custos.