INSS emite comunicado sobre perícias médicas adiadas por greve

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está reagendando as perícias que foram desmarcadas por causa da greve dos peritos médicos, que ocorre desde setembro do ano passado, para outros profissionais que estão trabalhando. As novas datas são informadas apenas por meio do aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.

O que aconteceu

Greve dos peritos médicos obrigou cancelamento de milhares de atendimentos. Desde setembro de 2024, cerca de 10% da categoria está parada. O principal motivo da paralisação é, segundo Ministério da Previdência Social, o novo Programa de Gestão e Desempenho, criado após a greve de 2022. Ainda conforme a pasta, a categoria também não aceitaria um acórdão do TCU (Tribunal de Contas da União), que declarou ilegais questões do acordo da paralisação da época.

Agora, atendimentos estão sendo reagendados e direcionados para profissionais que não paralisaram as atividades. Segundo o órgão, os peritos médicos que seguem em greve terão as agendas suspensas e os dias descontados dos salários.

Segurado que precisa passar pela perícia vai ser notificado pelo aplicativo Meu INSS. Isso acontece em forma de push, que são mensagens que aparecem no topo do celular. Para receber notificação em forma de push do Meu INSS é preciso que elas estejam ativadas no celular. E o aparelho não pode estar no modo de economia de energia.

INSS alerta que apenas pelo app ou pela Central 135 é possível ter informações sobre nova data e horário. O órgão não atende por e-mail ou redes sociais. Há golpistas tentando se passar por supostos atendentes do INSS e até cobrando para informar as novas datas.

Para ativar notificações no celular

Clique em "Apps e notificações" ou "Aplicativos";

Utilize a lupa para pesquisar o nome do aplicativo (Meu INSS);

Nas informações do app verifique se as notificações estão permitidas;

Se estiver autorizada a notificação será entregue, caso não esteja permitida é preciso clicar para autorizar.

Como verificar se recebeu notificação