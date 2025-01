Governo arrecada R$ 2,65 trilhões em 2024, maior valor da história

O governo federal arrecadou R$ 2,65 trilhões com impostos e contribuições em 2024, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (28) pela Receita Federal. O valor é o maior de toda a série histórica, iniciada em 1994.

Como foi a arrecadação

Arrecadação de 2024 foi a maior da história para um ano. O total de R$ 2,65 trilhões embolsado pelo governo federal entre janeiro e dezembro do ano passado corresponde a uma alta nominal de 14,4% na comparação com o mesmo período de 2023, quando a arrecadação totalizou R$ 2,32 trilhões.

Total arrecadado aumenta pelo quarto ano consecutivo. A última redução do volume de impostos e contribuições embolsado pelo governo federal ocorreu em 2020, ano marcado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, a arrecadação de R$ 1,45 trilhão foi 3,75% menor do que a registrada no ano anterior (R$ 1,54 trilhão).

Recorde anual já havia sido alcançado em novembro. Conforme os dados da Receita Federal, a maior arrecadação da história para o mês de dezembro (R$ 261,3 bilhões) apenas ampliou o resultado recorde já confirmado no mês anterior. Até então, o maior resultado para o mês era o de 2023 (R$ 231,2 bilhões).

Resultados também representam ganhos acima da inflação. A arrecadação de dezembro de 2024 equivale a um ganho real de 7,78%. Já no acumulado do ano, a variação ficou 9,62% acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado para o mesmo período.

"Resultado espetacular", comemora secretário da Receita Federal. Durante participação na entrevista coletiva para comentar o desempenho arrecadatório, Robinson Barreirinhas disse que os números refletem da recuperação econômica. "Nós tivemos a reativação de setores inteiros da economia, que voltaram a recolher valores relevantes de tributos", afirmou.

Aumento da arrecadação alivia impasse da equipe econômica. Diante do desafio de cumprir as normas do arcabouço fiscal, com as despesas ao menos equivalentes à arrecadação, o governo respira aliviado com os recordes. Ainda assim, a evolução dos gastos públicos é vista com preocupação pelo BC (Banco Central) e pelo mercado financeiro.