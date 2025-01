Tales: Governo desmonta bomba da oposição sobre preço de alimentos

Escaldado pela repercussão negativa após o recuo nas novas regras do Pix, o governo Lula (PT) agiu rápido para barrar as investidas da oposição nas redes sociais em relação à alta no preço dos alimentos, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (24).

Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a prévia da inflação perdeu ritmo e ficou em 0,11% em janeiro. O resultado foi influenciado pela elevação no preço dos alimentos, o que impediu a primeira deflação da série histórica do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15).

Haverá uma reação efetiva se o tripé formado pela comunicação, pela política econômica e pela política como um todo do governo forem bem. Eles precisam funcionar harmonicamente, o que não vinha ocorrendo até então.

Apurei que o governo, depois de ter sido derrotado pelas fake news da taxação do Pix, dessa vez conseguiu desmontar a bomba da oposição nas redes sociais com a questão do preço dos alimentos. Desta vez, esses posts tiveram menos repercussão nas contagens feitas pelo Planalto justamente porque o governo teria agido rápido. Tales Faria, colunista do UOL

Tales destacou que as rápidas respostas dadas por diversos ministros se mostraram eficazes para conter as acusações de opositores, freando o avanço de posts enganosos nas redes sociais.

Os posts bombas armados pela oposição diziam que haveria intervenção nos preços, não simplesmente medidas para evitar aumentos, e pior: o Planalto planejava vender comida com prazo de validade vencido para a população de baixa renda. Esse último caso poderia assumir proporções gigantescas na avaliação do governo e da equipe de comunicação, igual como ocorreu com a taxação do Pix.

Primeiro, o ministro da Casa Civil Rui Costa desmentiu publicamente que haveria intervenção do governo nos preços. Ele próprio havia dado uma entrevista falando a palavra 'intervenção', o que margem aos posts da oposição. Rui Costa explicou que se tratam de simples medidas para ajudar a baixar os preços, e não uma intervenção no mercado.

Fernando Haddad [ministro da Fazenda] também negou que seriam concedidos novos subsídios aos agricultores, o que poderia atrapalhar o ajuste. O mais importante foi divulgar que a flexibilização no prazo de validade dos alimentos não está sendo levada em conta pelo governo. Os ministros vieram a público rapidamente para dizer que esta proposta era dos donos de supermercado e que o governo nem teria cogitado adotá-la.

É claro que os bolsonaristas ainda insistirão em posts e memes na internet. Mas a verdade é que o governo avalia que eles não farão um estrago nem próximo ao que ocorreu com a história da taxação do Pix. Ontem mesmo os posts da oposição já estavam perdendo força significativa na contagem feita pelo Planalto. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Lula nota que negligenciar Pix aleija e descuidar da inflação mata

O governo Lula (PT) enfrenta um novo desafio crucial para sua popularidade, arranhada após recuar nas novas regras do Pix, com a discussão sobre a alta no preço dos alimentos, afirmou o colunista Josias de Souza.

O governo não está lidando bem com o problema. Primeiro o ignorou no ano passado. Agora, Lula parece ter enxergado que negligenciar o Pix aleija, mas descuidar da inflação mata - e pode matar o projeto político dele.

Enquanto o Palácio do Planalto se reúne para discutir o problema da inflação, saíram os dados do IBGE sobre o IPCA-15, que é uma prévia da inflação. Eles mostram que o problema permanece. A inflação está subindo e a dos alimentos, que é a que bate mais diretamente no bolso do brasileiro mais pobre, sobe mais do que o índice geral.

O alarme da impopularidade continua soando no Planalto, daí essa movimentação. Mas ainda não parece haver harmonia e um conjunto homogêneo de decisões. A largada foi atabalhoada.Há nas declarações de Fernando Haddad uma preocupação exacerbada em colocar a bola no chão e deixar claro que não há mágica nisso, por que o mercado acha que o governo vai tirar um ou vários gambás da cartola a qualquer momento. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: