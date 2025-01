Dólar tem leve alta, mas permanece negociado abaixo de R$ 6

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar apresenta pequena variação positiva e permanece negociado abaixo de R$ 6 nesta quinta-feira (23). A barreira foi superada na véspera pela primeira vez em mais de um mês. Às 9h57, a moeda norte-americana subia 0,32% e era comercializada por R$ 5,966.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta leve alta nesta quinta-feira. Após engatar três quedas consecutivas, a moeda norte-americana avança neste pregão. As variações dos primeiros negócios do dia são mantidas na barreira entre R$ 5,95 e R$ 5,97.

Na véspera, o dólar fechou na menor cotação desde novembro. Com a sequência de três pregões consecutivos de baixa, a moeda norte-americana voltou a encerrar um dia abaixo de R$ 6 pela primeira vez desde 11 de dezembro. Com o recuo de 1,4%, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,946, o menor valor desde 27 de novembro do ano passado (R$ 5,912).

Efeito Trump contribui para desvalorização do dólar. O movimento considera a postura mais branda do presidente dos Estados Unidos em seus primeiros dias de mandato. A ideia de taxação sobre as importações foi adiada para fevereiro e o percentual estimado para os produtos originados na China reduzido.

Atenções estão voltadas para o Fórum Econômico Mundial. O evento realizado em Davos, na Suíça, contará nesta quinta-feira com a participação virtual de Donald Trump. O discurso está previsto para acontecer no início da tarde e gera apreensão pelas eventuais manifestações a respeito da condução da maior economia do mundo pelos próximos anos.