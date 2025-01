Dólar tem leve alta, com mercado ainda apreensivo após posse de Trump

Do UOL, em São Paulo (SP)

Após recuar com o apoio do leilão de US$ 2 bilhões realizado pelo BC (Banco Central), o dólar sobe ante o real nos primeiros negócios desta terça-feira (21). Às 11h22, a moeda norte-americana era comercializada em alta de 0,25%, a R$ 6,057.

O que aconteceu

Dólar comercial tem variação positiva nesta terça. A alta momentânea da divisa interrompe parte da queda registrada ontem (20), em sessão marcada pela posse de Donald Trump e a baixa liquidez devido ao feriado nos Estados Unidos.

Cotação para viajantes também abre o dia em alta. A variação do dólar turismo acompanha o movimento da divisa comercial. Às 11h23, a moeda avançava 0,29% e era vendida por R$ 6,298.

Apreensão em relação às decisões de Trump permanece. As tarifas de importação não foram impostas imediatamente após a posse, conforme prometido por Trump durante a campanha eleitoral. Agora, a cobrança é prevista para ocorrer no início de fevereiro.

Ontem (20), dólar caiu após intervenção do BC. A variação negativa de 0,4% da moeda norte-americana contou com a contribuição de dois leilões realizados pela autoridade monetária para injetar US$ 2 bilhões na economia.

BC vai leiloar swaps na manhã desta terça-feira. A oferta considera a venda de 15.000 contratos tradicionais com compromisso de recompra. Os leilões tradicionais de rolagem serão diários e vão disponibilizar US$ 14 bilhões em 279.600 contratos até março.

Bolsa

Ibovespa apresenta leve queda. O principal indicador do mercado acionário brasileiro também caminha na contramão da última sessão. Às 10h52, o índice recuava 0,22%, aos 122.589,39 pontos. O volume financeiro do pregão supera R$ 1,3 bilhão.

Usiminas (USIM5) lidera os ganhos do dia. Com variação positiva acima de 2,5%, as ações da siderúrgica são comercializadas por R$ 5,17.

Empresas de alimentos têm as maiores perdas. A BRF (BRFS3) e a Marfrig (MRFG3) amargam os recuos mais expressivos da sessão, com baixas de 5,5% e 4,2%, respectivamente.