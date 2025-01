Melania Coin: por que 'moeda meme' da primeira-dama é vista com cautela?

Melania Trump lançou sua criptomoeda $MELANIA, considerada uma "moeda meme", e causou impacto no mercado financeiro.

O que aconteceu

Melania Trump anunciou a $MELANIA antes da posse presidencial. A criptomoeda foi disponibilizada no domingo (19) pela plataforma Solana, com apoio da empresa MKT World LLC, fundada por Melania em 2021, conforme informou a Forbes.

A moeda rapidamente alcançou grande valor de mercado. Com um preço inicial de US$ 11,22 (R$ 68), a $MELANIA já acumula uma capitalização de US$ 2,15 bilhões (13 bilhões), figurando no momento entre as 60 principais criptomoedas, segundo o CoinMarketCap.

O lançamento da $MELANIA afetou outras moedas no mercado. A $TRUMP, lançada dois dias antes pelo presidente eleito Donald Trump, viu seu valor despencar em quase 40%, mas recuperou parte das perdas após ser listada na Robinhood, informou a Forbes.

O que são e por que mercado vê com cautela

A $MELANIA é uma "moeda meme" (memecoin, em inglês) e é descrita como um ativo simbólico. A moeda meme é uma criptomoeda que se originou de um meme da internet ou tem alguma outra tendência viral. Segundo o site oficial, a moeda não representa uma oportunidade de investimento tradicional.

O mercado está cauteloso com as moedas meme como A $MELANIA e a $TRUMP porque elas são altamente voláteis, sem utilidade prática clara e dependem de tendências em redes sociais. Além disso, há risco de manipulação de preços e impacto negativo na credibilidade do mercado cripto, que já enfrenta desafios regulatórios.

Históricos de depreciação, como o caso dos NFTs de Donald Trump, também aumentam o receio de que esses ativos não sustentem seu valor a longo prazo. Por isso, especialistas recomendam cuidado com esses investimentos.

Interesse é antigo

O interesse da família Trump no setor cripto tem raízes antigas. Durante a campanha presidencial, Donald Trump anunciou iniciativas como um estoque estratégico de Bitcoin e a redução de regulamentações no setor financeiro, lembrou a BBC.

Criptomoedas se tornaram parte da campanha Trump. A família fundou a World Liberty Financial, prometendo liderar uma "revolução financeira" contra instituições tradicionais, destacou a Forbes.

O lançamento da criptomoeda acontece em um contexto de ascensão das moedas meme e reflete uma estratégia de capitalizar sobre o impacto de tendências virais e a força das redes sociais. O momento do anúncio, na véspera da posse presidencial, também sugere um movimento estratégico para aproveitar a visibilidade política e ampliar o alcance do projeto.

O comunicado oficial descreve o $MELANIA como um ativo que "representa valores e engajamento" associados ao símbolo da marca Melania, e não como uma oportunidade de investimento. Isso indica que, apesar do formato de criptomoeda, há um foco em fortalecer a imagem pública e atrair atenção para seu nome e iniciativas, explica a Forbes.