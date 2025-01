Dólar passa a cair após Banco Central injetar US$ 2 bilhões na economia

O dólar reverteu a leve alta registrada pela manhã e passou a cair nesta segunda-feira (20). Com os holofotes virados para a cerimônia que vai oficializar o retorno de Donald Trump à Casa Branca, as intervenções do BC (Banco Central) no mercado contribuíram para a desvalorização. Às 11h05, a moeda norte-americana apresentava variação negativa de 0,34%, vendida a R$ 6,045.

O que aconteceu

Dólar comercial cai após abrir a semana com rumo indefinido. Os primeiros negócios desta segunda-feira (20) foram marcados pela estabilidade da moeda norte-americana. Após oscilar no campo positivo, a moeda norte-americana passou a cair com a injeção inicial do BC no mercado de câmbio.

BC realizou as primeiras intervenções no mercado em 2025. Após disponibilizar US$ 32,6 bilhões para limitar a valorização do dólar em dezembro de 2024, o Depin (Departamento das Reservas Internacionais) vendeu US$ 2 bilhão na manhã desta segunda-feira (20). As duas ofertas realizadas têm compromisso de recompra do montante.

Mercado aguarda por sinalizações na posse de Donald Trump. Os olhares estão atentos para o tom dos discursos durante a cerimônia que oficializa o retorno do republicano à Casa Branca. A expectativa considera a promessa de ampliar as tarifas de importação, atitude de potencial inflacionário que pode impedir o corte de juros na maior economia do mundo.

Cotação da moeda para viajantes tem estabilidade. O dólar turismo mantém o cenário de incerteza e baixa variação no pregão, apesar dos leilões do BC. Às 11h12, a divisa recuava 0,03%, a R$ 6,297.

Moeda variou positivamente ante o real nas últimas duas sessões. Mesmo com a alta acumulada de 0,59% nos pregões de quinta (16) e sexta-feira (17), o dólar registrou queda de 0,59% na semana. Ao longo do ano, a divisa norte-americana acumula desvalorização de 1,85% ao cair de R$ 6,180 para R$ 6,066.

Bolsa

Ibovespa abre a semana em leve queda. Após subir em quatro dos pregões da semana passada, o principal índice do mercado acionário brasileiro apresenta leve variação negativa nesta segunda-feira (20). Às 11h06, a Bolsa recuava 0,2%, aos 122.009,66 pontos. O volume financeiro da sessão somava R$ 1,36 bilhão.