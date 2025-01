Fazia de tudo por um palito premiado? Kibon retoma sucesso dos anos 90

A Kibon trouxe de volta seus picolés com palitos premiados apenas às praias do litoral de São Paulo desde 15 de janeiro.

Como vai funcionar?

Palitos estarão escondidos apenas nos picolés Fruttare. Segundo a Kibon, quem encontrar o palito ganhará outro picolé da mesma linha, disponíveis em cinco sabores: coco, abacaxi, morango, uva e limão.

Picolés premiados poderão ser encontrados nos carrinhos da marca que circulam por praias de Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião e mais. Consumidores terão até 16 de março, quando a promoção acaba, para trocar um palito por outro picolé.

Não é necessário que o palito premiado seja entregue ao mesmo sorveteiro que fez a primeira venda. No entanto, só será possível realizar as trocas no litoral paulista; não é possível levar o palito para ser trocado na capital ou outras cidades do estado, por exemplo.

Ao todo, 100 mil palitos premiados circularão até a metade de março. Cada um traz a mensagem: "Achou um palito premiado, ganhou 1 Fruttare na hora!". Mais detalhes estão disponíveis no site kibon.com.br/palitopremiado.

Propaganda antiga da promoção "Palito Premiado" da Kibon Imagem: Reprodução/Pinterest

Surfando na nostalgia

Assim como estão fazendo outras marcas, a Kibon decidiu resgatar a promoção "Palito Premiado" após mais de 20 anos. Esta é a quinta edição da troca de palitos que foi muito popular nos anos 90 e 2000 e ficou na memória afetiva de verão dos brasileiros.

O retorno do 'Palito Premiado' é uma conquista que resgata um marco cultural importante para os brasileiros e que celebramos com um ar de nostalgia, mas também de novos começos. Estamos muito animados em poder atender os pedidos dos consumidores, que pedem há anos pela volta da promoção. Com ele, iniciamos a temporada de verão de 2025 cheios de energia e planos, oferecendo a todas as pessoas que amam sol, calor e sorvete o gostinho de nossas delícias geladas e o friozinho na barriga de encontrar um palito premiado.

Comemorou Camila Conti, head de marketing de sorvetes na Unilever Brasil, empresa a que pertence a marca Kibon.

A Kibon diz ter sido a primeira marca a criar palitos premiados, ainda nos anos 1980. Na época, as trocas — por outros picolés ou brindes — viraram "mania" e outras concorrentes também a adotaram e popularizaram, como a extinta marca Yopa.