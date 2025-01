Economia da China cresce 5% em 2024, mas população sente desaceleração

A economia da China atingiu a meta do governo de crescimento de 5% no ano passado, mas de forma desequilibrada, com muitas pessoas reclamando da piora dos padrões de vida enquanto Pequim se esforça para transferir seus ganhos industriais e de exportação para os consumidores.

O crescimento levanta preocupações de que os problemas estruturais possam se aprofundar ainda mais em 2025, quando a China planeja um desempenho semelhante, endividando-se ainda mais para combater o impacto de um esperado aumento das tarifas dos Estados Unidos, potencialmente já na próxima segunda-feira (20), quando Donald Trump tomar posse como presidente.

Os dados de dezembro da China mostraram que a produção industrial superou em muito as vendas no varejo e a taxa de desemprego aumentou, destacando a força do lado da oferta de uma economia com um superávit comercial de trilhões de dólares, mas também sua fraqueza interna.

O crescimento liderado pelas exportações é parcialmente sustentado pela deflação dos preços ao produtor, o que torna os produtos chineses competitivos nos mercados globais, mas também expõe Pequim a maiores conflitos à medida que as lacunas comerciais com países rivais aumentam. Dentro das fronteiras, a queda dos preços afetou os lucros das empresas e a renda dos trabalhadores.

Andrew Wang, executivo de uma empresa que fornece serviços de automação industrial para o setor de veículos elétricos em expansão, disse que suas receitas caíram 16% no ano passado, o que o levou a cortar empregos, o que ele deve fazer novamente em breve.

"Os dados divulgados pela China foram diferentes do que a maioria das pessoas pensava", disse Wang, comparando as perspectivas para este ano com o aumento do nível de dificuldade em uma esteira. "Precisamos correr mais rápido apenas para permanecermos onde estamos."

O Escritório Nacional de Estatísticas da China e o Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com as consultas da mídia para o governo, não responderam imediatamente às perguntas sobre as dúvidas em relação aos dados oficiais.

Se a maior parte do estímulo extra que Pequim programou para este ano continuar a fluir para melhorias industriais e de infraestrutura, em vez de para as famílias, isso poderá exacerbar o excesso de capacidade das fábricas, enfraquecer o consumo e aumentar as pressões deflacionárias, dizem analistas.

"Parece duvidoso que a China tenha atingido com precisão sua meta de crescimento para 2024 em um momento em que a economia continua a enfrentar uma demanda doméstica morna, pressões deflacionárias persistentes e mercados imobiliários e acionários em frangalhos", disse Eswar Prasad, professor de política comercial da Universidade de Cornell e ex-diretor da China no Fundo Monetário Internacional.

"Olhando para o futuro, a China não só enfrenta desafios internos significativos, mas também um ambiente externo hostil", diz ele.

A segunda maior economia do mundo superou a previsão dos economistas de crescimento de 4,9% para 2024. A taxa de expansão 5,4% no quarto trimestre sobre o mesmo período do ano anterior foi a mais rápida desde o início de 2023. "A economia da China está mostrando sinais de recuperação, liderada pela produção industrial e pelas exportações", disse Frederic Neumann, economista-chefe para a Ásia do HSBC.

Mas o salto de última hora no crescimento pode já ter sido afetado pelo carregamento antecipado de remessas para os EUA antes de quaisquer novas tarifas, o que inevitavelmente levará a um retorno, disse ele. "Haverá uma necessidade ainda maior de aplicar estímulos internos" este ano, disse Neumann.

Os exportadores chineses esperam que as tarifas mais altas tenham um impacto muito maior do que durante o primeiro mandato de Trump, acelerando a transferência da produção para o exterior e diminuindo ainda mais os lucros, prejudicando os empregos e os investimentos do setor privado.

Uma guerra comercial 2.0 deixaria a China em uma posição muito mais vulnerável do que quando Trump aumentou as tarifas pela primeira vez em 2018, pois o país ainda enfrenta uma profunda crise imobiliária e uma enorme dívida dos governos locais, entre outros desequilíbrios.

Até o momento, Pequim prometeu priorizar o consumo doméstico nas políticas deste ano, mas revelou pouco além de um programa de trocas recentemente ampliado que subsidia a compra de carros, eletrodomésticos e outros produtos.

A China concedeu aos funcionários públicos seu primeiro grande aumento salarial em uma década, embora as estimativas mais altas avaliem o aumento geral em cerca de 0,1% do PIB. Os reguladores financeiros tiveram cortes salariais acentuados, assim como muitos outros no setor privado.

Ceticismo

Pequim raramente não atinge suas metas de crescimento. A última vez foi em 2022, devido à pandemia. "Os investidores de todo o mundo vão investir na China porque ela atingiu 5%? Não", disse Alicia Garcia-Herrero, economista-chefe para a Ásia-Pacífico da Natixis, que espera um crescimento mais lento em 2025. "Portanto, está se tornando uma meta irrelevante."

Além disso, o ceticismo de longa data em relação à precisão dos dados oficiais aumentou no último mês. Um comentário pessimista de Gao Shanwen, um importante economista chinês que falou sobre "jovens desanimados" e estimou que o crescimento do PIB pode ter sido superestimado em 10 pontos percentuais entre 2021 e 2023, desapareceu da mídia social depois de se tornar viral.

Em uma nota de 31 de dezembro, o Rhodium Group estimou que a economia da China cresceu apenas 2,4% a 2,8% em 2024, apontando para a desconexão entre os números oficiais relativamente estáveis ao longo do ano e a enxurrada de estímulos desencadeados a partir da metade do ano.