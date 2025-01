Conta Ouro do GOV.BR, que ajuda declaração do IR, cresce 98% em dois anos

O número de cidadãos que têm a conta Ouro do portal GOV.BR, a qual facilita o acesso a vários dados e permite adiantar boa parte da declaração do IRPF (Imposto de Renda para Pessoa Física) por meio da declaração pré-preenchida, cresceu 98% nos últimos dois anos, de acordo com o governo federal.

O que aconteceu

Conta Ouro é obrigatória para realização de alguns serviços online e acesso à declaração pré-preenchida do IR. Dados levantados pela secretaria de Governo Digital apontam que, no final de 2022, 32 milhões de contas estavam nessa categoria. Em dezembro de 2024, o número saltou para 63,5 milhões.

Segurança é maior devido às verificações que são feitas para concessão da conta Ouro. Segundo o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, é necessário fazer o reconhecimento facial (com base nos dados da Justiça Eleitoral). Também é possível escanear o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou acessar o aplicativo a partir de um Certificado Digital.

Esse nível conta com a validação biométrica em órgãos públicos que possuem um robusto processo de identificação e validação de dados, como o TSE e os Institutos de Identificação nos Estados, o que dificulta a ação de golpistas.

Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital

GOV.BR tem outros dois níveis de contas. A Bronze é concedida logo quando o cidadão faz o cadastro e as verificações iniciais. A conta de nível Prata fica disponível a partir do reconhecimento facial para conferência da foto com a da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Também é possível ter uma conta desse nível a partir da validação de dados do cidadão em um dos 14 bancos credenciados pela plataforma.

Ao todo, 4.500 serviços são disponibilizados no GOV.BR. Meu SUS Digital, Meu INSS, ENEM, Fies, Carteira Digital de Trânsito, Carteira de Trabalho Digital e documentos militares são alguns. Na plataforma, é possível também pesquisar os serviços digitais por perfil, como empreendedor, trabalhador, aposentado, estudante e turista.

Aplicativo está disponível para Android e iOS. Atenção para golpes: não é necessário pagar nenhum valor para baixar o app, se cadastrar ou realizar quaisquer serviços por ele. Também não é possível pagar para ter acesso à conta Prata ou Ouro.