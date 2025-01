Saiba como acessar nota do CNU; pontuações serão divulgas nesta quarta

O CNU (Concurso Público Nacional Unificado), chamando de "Enem dos Concursos", terá seu resultado preliminar da avaliação dos títulos divulgados nesta quarta-feira (15).

O que aconteceu

As pontuações dos candidatos estarão disponíveis no site oficial do concurso. A prova de títulos é uma fase do concurso em que a experiência profissional e a titulação acadêmica contribuem para a nota final.

Quem discordar da pontuação poderá pedir a revisão das notas. O prazo para isso é a próxima quinta-feira (16).

A divulgação da primeira lista de aprovados ficou para o dia 4 de fevereiro. Neste dia, serão disponibilizados o resultado dos candidatos do Bloco 8 (nível médio), a primeira lista de classificação para cada cargo dos candidatos inscritos dos Blocos 1 ao 7 (nível superior) e a primeira lista de convocação para os cursos de formação.

Depois do dia 4, novas listas serão divulgadas nos dias 11 e 18 de fevereiro. Candidatos convocados, que não confirmarem presença até o dia 5, terão a vaga remanejada para outras pessoas, que serão anunciadas nessas datas.

A lista definitiva será divulgada no dia 28 de fevereiro. Nesta data, os candidatos serão convocados para realizar a matrícula.

Conforme o Ministério da Gestão, cada candidato só poderá participar de um curso de formação. Assim, ele será direcionado para o curso em que deu prioridade após manifestar interesse.