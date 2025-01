Petróleo pode chegar a US$ 90 com restrição à Rússia, diz Banco Alemão

O Banco Alemão (Deutsche Bank) indicou nesta quarta-feira (15) que os preços do petróleo Brent podem potencialmente subir para US$ 87 a US$ 90 por barril se a produção russa de petróleo sofrer uma interrupção de 1 milhão de barris por dia entre o segundo e o quarto trimestres, potencialmente inflacionando os preços do petróleo.

No entanto, o banco alemão observou que esse cenário também poderia levar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia (Opep+), a acelerar os aumentos de oferta planejados, o que exigiria concessões às autoridades russas, limitando assim a alta do preço do petróleo.

O Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira (10) sanções novas e abrangentes contra o setor energético russo, incluindo as grandes petroleiras Gazprom Neft e Surgutneftegaz, para tentar impedir Moscou em sua guerra com a Ucrânia.

Na semana passada, o Deutsche Bank revisou a previsão média para o Brent em 2025 de US$ 66 por barril para US$ 72 por barril, citando a decisão da Opep+ de dezembro, bem como os sinais da Autoridade Portuária de Shandong de que começaria a restringir a atracação e o descarregamento de navios sancionados pelos EUA.

O chinês Shandong Port Group emitiu um aviso em 6 de janeiro proibindo a entrada de navios petrolíferos sancionados pelos EUA em sua rede de portos, de acordo com três traders, potencialmente restringindo os navios envolvidos na proibição a utilizarem a rede dos principais terminais da costa leste da China.

"Embora a extensão das sanções seja surpreendente, o Departamento do Tesouro dos EUA deixou espaço para endurecer ainda mais se as negociações entre os EUA e a Rússia chegarem a um impasse após a posse do presidente eleito Donald Trump", disse o Deutsche Bank.

(Reportagem de Anmol Choubey)