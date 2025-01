Minério de ferro amplia ganhos com exportações de aço da China

Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira (14) pela quarta sessão consecutiva, chegando perto dos níveis mais altos em mais de uma semana, ajudados pela redução dos embarques dos principais produtores e por exportações robustas de aço da China, o maior mercado consumidor de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,22%, a 783 iuanes (US$ 106,81) a tonelada, atingindo o patamar mais alto desde 3 de janeiro.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,68%, para US$ 100,4 a tonelada. No início do dia, o contrato alcançou o nível mais alto desde 3 de janeiro, em US$ 100,8.

Os embarques de minério de ferro da Austrália e do Brasil, os dois maiores produtores mundiais, caíram 9% em relação à semana anterior, para 23,88 milhões de toneladas na semana de 6 a 12 de janeiro, segundo dados da consultoria Mysteel.

Também ajudaram o principal ingrediente de fabricação de aço as perspectivas mais animadoras para a demanda, já que as exportações de aço permaneceram robustas.

As exportações de aço da China no mês passado aumentaram 25,9% em relação ao ano anterior, levando o total de 2024 a um recorde de 110,72 milhões de toneladas em nove anos, um aumento de 22,7% em relação a 2023, mostraram dados alfandegários na segunda-feira.

"As exportações de aço da China também devem registrar crescimento anual em janeiro e fevereiro em meio a preços competitivos, desvalorização do iuan e aumento dos pedidos de exportação entre as siderúrgicas", disse Wang Guoqing, analista da consultoria Lange Steel, em nota na segunda-feira.

Wang previu que as exportações de aço em 2025 ficarão entre 80 milhões e 100 milhões de toneladas, com os crescentes atritos comerciais.

Outros ingredientes de fabricação de aço avançaram na Bolsa de Dalian, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 2,03% e 0,9%, respectivamente.

A maioria dos índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai ficou mais forte devido aos altos custos das matérias-primas.