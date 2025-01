Com a alta do dólar, ainda vale investir em ações estrangeiras?

Enquanto o Ibovespa teve perda de 10,36%, ações estrangeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, os BDRs, tiveram alta média de 70,59% no ano passado, de acordo com a variação do BDRX, índice que reflete os recibos de ações (Brazilian Depositary Receipts) negociados na B3. A alta do dólar em 2024 ajudou nesses ganhos.

Mas com o dólar a R$ 6, ainda vale investir nesses papéis?

O momento não é dos melhores para a compra de BDRs, que são recibos de ações negociadas em outras Bolsas, como a de Nova York ou as da Europa. "Com o dólar a R$ 6, o impacto da conversão pode tornar o investimento mais caro, pois o investidor estará comprando ações de empresas estrangeiras em reais, com o preço do dólar afetando diretamente o valor do investimento", explica Andressa Bergamo, especialista em mercado de capitais e fundadora da AVG Capital.

A variação esperada do dólar em 2025 também deve afetar esses investimentos. "A expectativa é de que o dólar caia ou se mantenha no nível atual", explica Lucas Sigu Souza, sócio fundador da Ciano Investimentos.

O desempenho do mercado americano deve ser ponderado na decisão. Em 2024, o Nasdaq subiu quase 30%, enquanto o índice S&P 500 registrou um ganho de mais de 23%. "Como o mercado de ações dos Estados Unidos subiu muito ano passado, não se espera que ele repita esse resultado em 2025. A tendência é de manutenção ou até de correção", diz Souza. Isso pode afetar negativamente o investimento em BDRs.

No entanto, isso não quer dizer que o investimento não é aconselhável. Os especialistas acham que ter algum BDR na carteira é uma boa maneira de diversificar os investimentos. "Ao incluir esses ativos em uma carteira de longo prazo, a variação do dólar em relação ao real se torna menos relevante", diz José Cassiolato, sócio da RGW Investimentos.

Algumas empresas costumam ter desempenhos excepcionais e isso conta muito. São as chamadas "Sete Magníficas", ou "Magnificent 7", em inglês. São as ações da Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (dona do Google), Meta (ex- Facebook), Nvidia e Tesla.

Veja quanto cada ação rendeu em 2024:

Nvidia ( NVDC34) +257,50% Meta ( M1TA34 ) +113,51% Tesla (TSLA34) +109,25% Amazon (AMZO34) +86,24% Alphabet (GOGL34) +78,05% Apple (AAPL34) +78,05% Microsoft (MSFT34) +47,62%

Fonte: Economatica

Além desses, outros BDRs podem ter bons rendimentos em 2025. "As empresas de petróleo podem subir, porque é esperada uma recuperação do preço do óleo. As companhias americanas de consumo e varejo também podem ser beneficiadas com a redução de juros que houve nos EUA em 2024", diz o especialista da Ciano Investimentos.

Como comprar BDRs?

O processo de investir em BDR é o mesmo de comprar uma ação nacional. É preciso estar cadastrado em uma corretora de valores. Paga-se taxas de corretagem e outras tarifas.

Ao investir em BDR, o investidor não tem a ação em si. Mas o recibo de ação varia conforme o ativo e também é possível também receber dividendos, com desconto.