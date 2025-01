PS5, notebook, joias, até diamantes: o que tem no leilão da Receita Federal

A Receita Federal em São Paulo vai promover, no próximo dia 30 de janeiro, mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Entre os itens disponíveis nos lotes estão óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, videogames, switches, roteadores, componentes e periféricos de informática, câmeras fotográficas, fones de ouvido, microfones, caixas acústicas, mesas de som, instrumentos musicais, artigos esportivos, vestuário, calçados, bolsas, óculos de sol, relógios, joias e até diamantes.

A Receita informou que também vão estar disponíveis utensílios domésticos, ferramentas, equipamentos industriais, máquina para balanceamento e medição de excentricidade, tubos de aço carbono e veículos, incluindo automóveis de passeio, carretas, caminhões, caminhonetes, micro-ônibus e trator, além de partes e peças para veículos de corrida.

O leilão será realizado de forma eletrônica. Ele é destinado a pessoas físicas e empresas. O período de recebimento das propostas vai das 9h do dia 23 até as 20h do dia 27 de janeiro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 30 - horário oficial de Brasília.

Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento, em dias de expediente normal, de 20 a 24 de janeiro, nas cidades de Guarulhos (SP), Santos (SP), São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), Araraquara (SP), São José do Rio Preto (SP) e Bauru (SP).

Os endereços e horários para visitação, e contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.

Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. A Receita destacou que não se responsabiliza pelo envio das mercadorias. Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes também quando adquiridos por pessoas jurídicas.

O edital, relação das mercadorias, fotos e outras informações sobre o leilão podem ser encontrados na página.

A Receita Federal alertou para a realização de transmissões ao vivo (lives) fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas em plataformas de compartilhamento de vídeos na Internet.

"É importante salientar que a participação nos leilões eletrônicos da Receita Federal se dá exclusivamente por meio do serviço 'Sistema de Leilão Eletrônico', acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro", informou a Seção de Comunicação Institucional da Receita.

O pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito através de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.

Notebook Apple, com HD SSD de 256gb, está disponível no leilão que a Receita Federal fará dia 30 de janeiro Imagem: Divulgação/Receita Federal