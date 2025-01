Governo vai propor novos cortes para manter arcabouço, diz nº 2 de Haddad

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a equipe econômica do governo Lula deve apresentar novas medidas fiscais em 2025 para garantir o compromisso com as normas do arcabouço fiscal. Em entrevista ao jornal O Globo, ele citou o limite para os supersalários e idade mínima para a reserva remunerada de militares como pontos a serem debatidos ao longo deste ano.

O que aconteceu

Durigan afirma que novas medidas fiscais podem ser apresentadas. Segundo o número dois do ministro Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda está sempre "avaliando e monitorando as questões e estudando quais são as medidas para corrigir o que precisa ser corrigido". "Se tiver alguma política pública que esteja fora do prumo, vamos corrigir para que o gasto fique dentro da nova regra fiscal", garantiu.

É natural que tenhamos que adotar medidas no decorrer do ano para garantir esse compromisso [fiscal] e esse resultado que conseguimos entregar. Vamos fazer isso.

Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda

Aprovação do Orçamento de 2025 é prioridade para tratar o assunto. Durigan reforça que o texto deve ser incorporado com os cortes de gastos aprovados ao final do ano passado. "Algumas medidas que estavam sendo criticadas por estarem não necessariamente previstas no Orçamento vão estar", disse em referência a programa como o Pé-de-Meia e do Auxílio-Gás.

"O arcabouço deu certo", avalia número dois do Ministério da Fazenda. Na avaliação de Durigan, a questão fora do controle envolve as expectativas sobre o andamento da economia. "É legítimo que tenhamos que dar novos passos para garantir que as expectativas estejam mais condizentes com os resultados que estamos entregando", disse na entrevista.

Supersalários seguem na mira do governo para garantir o ajuste fiscal. Durigan afirmou que a orientação é para "começar a revisão de gastos pelo andar de cima" e avaliou que as altas remunerações e privilégios voltarão ao debate. "Voltaremos ao tema dos supersalários e esperamos aprovar a idade mínima para os militares com o aumento da contribuição para a saúde", disse.

Pacote de gastos do governo foi desidratado no Congresso em 2024. As alterações feitas pelo Legislativo sobre o pacote fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad no ano passado reduziram em R$ 1 bilhão as despesas estimadas em R$ 71,9 bilhões para os anos de 2025 e 2026. Conforme as definições, o Congresso manteve os supersalários do Judiciário e do Ministério Público, por exemplo.