Bairro 'de novela', Leblon tem metro quadrado mais caro entre as capitais

Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, é o bairro com o metro quadrado mais alto entre as 22 capitais brasileiras monitoradas pelo FipeZAP de Venda Residencial, que divulgou pesquisa na terça-feira (7).

O que aconteceu

O local é frequente cenário de novelas. Bairro ficou famoso por ser a região favorita das 'Helenas' do autor Manoel Carlos em tramas como "Viver a Vida" (2009) e "Laços de Família" (2000), da TV Globo.

Na região, o preço médio de venda de imóveis residenciais terminou 2024 em R$ 24.119/m². O valor é 7% mais alto do que o registrado ao longo do ano.

Do top 10, São Paulo liderou, com quatro bairros com metro quadrado mais caro. Três bairros estão no Rio de Janeiro, dois em Belo Horizonte e apenas um em Curitiba. As regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte não tiveram bairros entre os mais caros das capitais.

Confira o ranking

Leblon (RJ): R$ 24.119/m² Ipanema (RJ): R$ 22.494/m² Itaim Bibi (SP): R$ 18.385/m² Pinheiros (SP): R$ 17.866/m² Lagoa (RJ): R$ 16.824/m² Batel (PR): R$ 16.166/m² Jardins (SP): R$ 16.163/m² Savassi (MG): R$ 15.954/m² Santo Agostinho (MG): R$ 15.424/m² Moema (SP): R$ 15.395/m²

Casa mais cara do Brasil

Imóvel mais caro do Brasil fica no Leblon. Casa foi comercializada em julho do ano passado, depois de cinco anos à venda. Agora, ela dará lugar a um condomínio. O terreno tem mais de 11 mil metros quadrados e foi vendido por cerca de R$ 220 milhões.

Vista privilegiada. Casa tem três mil metros quadrados de área construída. A vista é para o Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais famosos do Brasil.

Seis suítes estão espalhadas pela casa, sendo que uma das unidades tem 360 metros quadrados. Além das suítes, há ainda mais oito quartos comuns. Imóvel dispõe de 18 banheiros no total, além de piscina semiolímpica, sauna, churrasqueira, biblioteca e salas de música e de reunião.

Jardins da casa são assinados pelo renomado paisagista Burle Marx e as robustas árvores que cercam o terreno são nativas da Mata Atlântica. São 15 vagas disponíveis aos veículos dos moradores e visitantes, além de um heliponto devidamente homologado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).