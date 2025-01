Americanas volta a fechar lojas em SP após festas de fim de ano

Em crise, as Americanas voltaram a fechar lojas no começo deste ano em São Paulo. Ao menos cinco unidades baixaram as portas nos bairros Vila Mariana, Mooca, Tatuapé, Perdizes e Consolação. O site da empresa, que entrou em recuperação judicial há exatos dois anos, não tem informações atualizadas sobre os endereços. A empresa preferiu não comentar o fechamento dos endereços relatados na reportagem, e disse que o movimento "é parte do curso normal do varejo".

O que aconteceu

No início deste ano, pelo menos cinco unidades foram fechadas em São Paulo, nos bairros Vila Mariana, Mooca, Tatuapé, Perdizes e Consolação. O site da empresa não tem informações atualizadas sobre os endereços. Algumas das lojas que foram fechadas recentemente ainda aparecem como abertas, como a da rua França Pinto.

Relatório do administrador judicial aponta que não houve fechamento de lojas na semana anterior ao Natal. De acordo com o documento, todas as 1.676 lojas permaneciam abertas, e ainda 394 pessoas foram contratadas, fechando o período com um total de 34.939 funcionários sob regime formal de emprego. Entre dezembro de 2023 e novembro do ano passado, 78 lojas foram encerradas, e o total de funcionários caiu de 36.054 para 34.982 até 15 de dezembro.

Em parte devido aos dados do relatório, em 30 de dezembro as ações das Americanas fecharam em alta de 20%, cotadas a R$ 6,20. No entanto, no início do ano, já voltaram a cair e estão no patamar de R$ 5,55. No ano, a desvalorização é de quase 93%.

As Lojas Americanas estão em processo de recuperação judicial depois que foi descoberta uma fraude que ultrapassa R$ 20 bilhões. Dias depois de ser empossado no cargo, o presidente da Americanas, Sergio Rial, decidiu deixar o comando da companhia, em janeiro de 2023. Era apenas o começo de um escândalo financeiro. Rial anunciou ter descoberto "inconsistências em lançamentos contábeis" da empresa.

Ex-CEO Miguel Gutierrez é acusado de ter articulado o esquema. Ele chegou a ter a prisão decretada e fugiu do país. O mandado de prisão foi revogado em agosto de 2024.

A assessoria de imprensa da Americanas preferiu não comentar sobre os endereços específicos de lojas fechadas neste ano. Leia posicionamento da empresa

A Americanas afirma que o processo de abertura e fechamento de lojas faz parte do curso normal do varejo, somado ao plano de transformação da companhia, que prevê ajustes, de curto e médio prazos, com foco na rentabilidade e otimização do negócio e para atender comportamentos de consumo em determinadas regiões. A abertura de unidade em Eusébio, no Ceará, reforça esse movimento. A companhia reitera que possui cerca de 1.600 lojas espalhadas por todo o país, além do site e app, com o objetivo de oferecer a melhor experiência para seus clientes.

Assessoria de imprensa das Lojas Americanas

Endereços fechados em 2025 na cidade de São Paulo

Rua França Pinto,680, Vila Mariana

Av Paes de Barros, 2885, Mooca

Rua Itapura, 721, Tatuapé

Avenida Sumaré, Perdizes

Rua Sergipe, 160, Consolação