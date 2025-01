Petrolífera dos Emirados Árabes pode investir no Brasil, diz governo

O Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou em nota divulgada nesta sexta-feira (10) que a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) está sendo "posicionada" como potencial investidor no Brasil, incluindo o leilão de gás que será realizado em 2025 pela Pré-Sal Petróleo (PPSA).

O ministro Alexandre Silveira esteve reunido nesta sexta (10) com o diretor executivo da companhia, Khaled Salmeen, em agenda oficial nos Emirados Árabes.

Segundo a pasta, foram discutidas "oportunidades de investimentos" da Adnoc nos setores de fertilizantes e gás no Brasil.

"Com sua expertise no setor energético e de refino, a ADNOC pode ser um parceiro chave na ampliação da capacidade produtiva de fertilizantes no Brasil, aproveitando a crescente demanda interna e a importância do país no mercado global de alimentos", diz a nota.