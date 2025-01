EUA criam 256 mil empregos em dezembro, acima da expectativa

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos acelerou inesperadamente em dezembro, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,1%, com o mercado de trabalho encerrando o ano em uma base sólida e reforçando a abordagem cautelosa do Federal Reserve em relação aos cortes na taxa de juros este ano.

A economia dos EUA abriu 256 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, após 212 mil em novembro em dado revisado para baixo, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 160 mil vagas depois de 227 mil relatadas anteriormente em novembro. As estimativas para dezembro variaram de 120 mil a 200 mil.