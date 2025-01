Com inflação acima da meta e dados do Payroll, dólar sobe mais de 1%

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira (10) em alta, mas com os dados da inflação oficial e de criação de empregos nos Estados Unidos, o índice passou a registrar queda de 0,36% a 119.349,53 pontos. Dólar registra alta de 1,02%, cotado a R$ 6,103 (comercial).

A inflação fechou 2024 com alta acumulada de 4,83%, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com a variação, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ultrapassa o teto da meta e o anúncio dos dados de empregos nos Estados Unidos, passou a operar.

Estados Unidos criaram 256 mil vagas de trabalho em dezembro, conforme dados do Payroll, o relatório divulgado nesta sexta. Já a a taxa de desemprego caiu para 4,1% no período, ligeiramente abaixo dos 4,2% previstos pelo consenso de mercado. Esse é um dos últimos dados relevantes antes da próxima reunião do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA). Números fortes podem reforçar uma postura mais cautelosa com as taxas de juros.

