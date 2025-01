Argentina paga US$ 4,3 bilhões em dívidas, maior valor desde 2020

O secretário de Finanças da Argentina, Pablo Quirno, confirmou nesta quinta, 9, em seu perfil no X que o país pagou títulos da dívida soberana. Segundo o Financial Times, o governo do presidente Javier Milei pagou US$ 4,3 bilhões a detentores de papéis soberanos, o maior pagamento desde a reestruturação da dívida em 2020.

O montante inclui US$ 3,7 bilhões destinados a credores privados, com o restante sendo repassado a entidades públicas que possuem títulos da dívida argentina.

De acordo com o Financial Times, o governo adquiriu os dólares necessários para esse pagamento utilizando o superávit fiscal obtido no ano passado, resultado do rigoroso pacote de austeridade implementado por Milei.