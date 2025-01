Poupança rende menos do que outras opções de aplicação

A poupança completou quatro anos consecutivos com saques maiores do que depósitos. As perdas são justificadas pela baixa rentabilidade das cadernetas, que são superadas por outras alternativas disponíveis no mercado.

O que aconteceu

Poupança oferece baixo retorno. O atual rendimento da caderneta é de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial). O percentual é válido para sempre que a taxa básica de juros, a Selic, está acima de 8,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 12,25% ao ano.

Rentabilidade é inferior à de outras aplicações. Estão disponíveis no mercado financeiro opções de investimento com segurança e liquidez semelhantes à da poupança. No entanto, os retornos dessas opções são mais atrativos.

Retorno é um dos fatores que afasta os brasileiros da poupança. Devido à rentabilidade inferior à de outras aplicações com igual segurança e até melhor liquidez, as cadernetas amargaram, em 2024, o quarto ano consecutivo de perdas, com saques R$ 15,5 bilhões superiores aos depósitos.

Renda fixa

Alternativas têm retorno maior que a poupança. Assim como a caderneta, os CDIs (Certificados de Depósito Bancário) também funcionam como empréstimos de dinheiro aos bancos para financiar suas operações.

Rentabilidades são atreladas à taxa Selic. Com os juros básicos em 12,25% ao ano e a expectativa de novos aumentos, a taxa é usada como referência e oferecem, consequentemente, retornos maiores do que os da poupança.

Títulos de renda fixa podem ter alta liquidez. Conforme as opções disponíveis no mercado, é possível que os investidores conquistem retornos diários com os CDBs. Na poupança, os resgates com menos de 30 dias resultam na perda dos rendimentos.

Letras de Crédito Agrícola ou Imobiliário. As opções de renda fixa resultam em aportes para financiamentos e operações do agronegócio ou imobiliárias. Ambas alternativas são isentas de IOF e Imposto de Renda, assim como a caderneta de poupança.

Aplicações têm segurança do FGC. Assim como a poupança, muitos dos títulos de renda fixa são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. A segurança garante cobertura de até R$ 250 mil por instituição e até R$ 1 milhão por CPF, em caso de quebra do banco ou corretora.

Títulos Públicos

A opção é vista como investimento mais seguro. Disponíveis na plataforma do Tesouro Direto, os investimentos correspondem a um empréstimo de dinheiro para o governo federal. A liquidez, no entanto, varia de acordo com o título escolhido.

Tesouro Selic é o único com liquidez diária. A alternativa, que oferece o retorno alinhado com a taxa básica de juros do Brasil, permite que o investidor retire os valores desejados a qualquer momento.

Títulos também podem ser prefixados ou atrelados à inflação. As opções oferecem a possibilidade de conhecer a rentabilidade a ser obtida no momento do investimento ou garantir um retorno acima do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), respectivamente.

Rentabilidades têm desconto do Imposto de Renda. No momento do saque, há o desconto proporcional ao tempo de manutenção da aplicação, variando entre 22,5% (até 180 dias) e 15% (mais de 720 dias).