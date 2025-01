Trump quer estender teto da dívida dos EUA e diz que não deseja ver calote

O presidente eleito Donald Trump quer que o Congresso dos Estados Unidos estenda o teto da dívida do país, acrescentando que não quer que o governo federal deixe de pagar dívida, que atualmente chega a US$ 36 trilhões.

"Eu simplesmente não quero ver um calote. Isso é tudo o que eu quero", disse Trump aos repórteres nesta terça-feira (7) em resort na Flórida.

A última suspensão do teto da dívida pelo Congresso, acordada em 2023, expirou no final do ano e, desde então, o Departamento do Tesouro tem usado medidas extraordinárias para evitar a inadimplência.