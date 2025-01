Ganhos de até 150%: as ações que mais subiram em 2024

Embora 2024 tenha sido o pior ano para o Ibovespa desde 2015, com o índice tendo perdas de 10,36%, muitos investidores estão satisfeitos com os ganhos que tiveram. Alguns, mais do que dobraram seu capital, ao investir ações que subiram acima de 100% no ano.

O que aconteceu

Com os juros voltando a subir, não foi um ano bom para o mercado de renda variável. Das 86 ações que compõem o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, 71 ficaram no vermelho.

Apesar disso, quem aplicou em alguma das 15 ações que ficaram no positivo não tem do que reclamar. A maioria teve alta de mais de dois dígitos. Confira:

As 15 altas de 2024

Embraer (EMBR3) -- 150,96% Marfrig (MRFG3) -- 104,87% BRF SA (BRFS3) -- 88,75% Santos (STBP3) -- 69,77% JBS (JBSS3) -- 58,22% Weg (WEGE3) -- 45,53% Cemig (CMIG4) -- 42,18% Klabin (KLBN11) -- 22,31% Petrobras (PETR3) -- 22,26% Sabesp (SBSP3) -- 19,51% Petrobras (PETR4) -- 18,99% Caixa Seguridade (CXSE3) -- 18,51% BB Seguridade (BBSE3) -- 15,92% Suzano ( SUZB3) -- 14,68% Petz (PETZ3) -- 9,63%

Fonte: Economatica

Duas ações que passaram a integrar o Ibovespa em 6 de janeiro, também tiveram desempenho positivo. Marcopolo (POMO4) teve alta de 35,08% e Porto Seguro (PSSA3), de 31,61%. Alpargatas (ALPA4) e Eztec (EZTC3), que saíram do Ibovespa, tiveram queda de mais de 30%.

Como essas ações nadaram contra a maré?

O segredo está no dólar. A moeda americana fechou o ano em alta de 27,34% em relação ao real. Foi a maior variação da moeda americana desde 2020, quando o ganho diante do real chegou a 28,9%.

E a maior parte dessas empresas têm receita em dólar, explica Virgílio Lage especialista da Valor Investimentos. Dentre elas estão a fabricante de aeronaves Embraer, as empresas de carnes Marfrig, BRF e JBS, a produtora de motores elétricos Weg, as exportadoras de papel e celulose Klabin e Suzano e a operadora portuária Santos Brasil Participações.

Petrobras é exportadora e com isso conseguiu ter uma alta, apesar da baixa de 3,1% no preço internacional do petróleo (Brent). A fabricante de ônibus Marcopolo também tem receita em dólar.

A Selic também ajudou

A taxa básica de juros da brasileira — a Selic — colaborou para o ganho principalmente das empresas seguradoras. BB Seguridade e Caixa Seguridade (CXSE3) têm reservas técnicas (o valor pago pelos clientes) aplicadas em investimentos, em sua maioria, atrelados à Selic.

Privatizações colaboraram. A Sabesp subiu ao passar para o controle da iniciativa privada. O processo de privatização da companhia de saneamento paulista foi concluído em 23 de julho de 2024. A Cemig deve ser privatizada em breve, caso o processo seja desenrolado pelo governo mineiro.

Quais vão subir em 2025?

O ano passado começou com juros anuais de 11,75%. A expectativa do mercado era de que eles caíssem, seguindo a projeção de baixa nos juros dos Estados Unidos. Assim, o mercado previa que empresas de varejo pudessem ser beneficiadas — o que não aconteceu. A única exceção foram os papéis da Petz, em meio ao acordo para união dos negócios com a Cobasi, anunciado em agosto.

Em 2024, a Selic chegou a ser corrigida para baixo até 10,50% ao ano. Mas, em seguida, passou a subir e terminou o ano em alta, chegando a 12,25% anuais — ao contrário do que se previa em janeiro de 2024.

A previsão até agora é de que juros e dólar devem continuar em altos patamares e que essas ações continuem com ganhos. Mas mudanças no cenário internacional podem afetar, como, por exemplo, a política tarifária do governo de Donald Trump, que toma posse no dia 20. Isso já tem provocado uma correção no valor do dólar frente ao real nos primeiros dias de janeiro.

Das 15 ações acima, o Bank Of America acredita que JBS e Marfrig devem continua em alta, uma vez que as exportações dessas empresas têm perspectiva de alta. "Acreditamos que o momento dos lucros permanecerá sólido em 2025, apoiado pelo real mais fraco, margens sólidas de vendas de frango e balanço patrimonial desalavancado (com menos dívidas)", publicou o BofA. O banco recomenda a compra, sem fazer estimativas de ganho.

Para o BTG, as ações da Embraer devem continuar no azul. O banco diz que a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, juntamente com outras tensões globais, pode fazer com que "a indústria veja um crescimento sustentado". Com isso, o papel ainda tem uma previsão de alta de 28,7% este ano, diz o BTG, que recomenda compra. Os ativos da Weg também são uma boa compra, diz o BTG. O preço alvo estimado é de R$ 68 para as ações WEGE3, sendo o valor atual de R$ 53,44