IPTU SP 2025: veja calendário e datas de vencimento

A Prefeitura de São Paulo (SP) divulgou o calendário de pagamentos do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

Calendário do IPTU 2025 de São Paulo

O vencimento da primeira parcela começa no dia 1º de fevereiro. As datas de cobrança variam de acordo com a escolha ou não do contribuinte.

De acordo com a prefeitura, os vencimentos estão divididos da seguinte forma:

no dia escolhido, para os contribuintes que fizeram opção via atualização cadastral no dia 09 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento no dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por Administradoras de Imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

O pagamento é feito à vista ou parcelado. Em todos os casos, será possível imprimir o boleto bancário pela internet a partir do dia 15 de janeiro, no site da prefeitura (clicando aqui).

Veja todas as datas de vencimento do IPTU 2025 em São Paulo (SP):