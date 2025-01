'Prioridade é votar o Orçamento de 2025', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (6), após encontro com o presidente Lula, que a prioridade do governo está na aprovação do Orçamento de 2025.

Haddad reconhece execução mais lenta dos assuntos. "Nós temos que falar com o relator para ajustar o Orçamento às normas do arcabouço fiscal e às leis que foram aprovadas no final do ano passado", disse.

A prioridade agora é votar o Orçamento.

Programação do ano foi discutida com o presidente Lula. Segundo Haddad, o encontro realizado nesta manhã debateu, além do Orçamento, a pauta "dentro e fora do governo".

Eu fui apresentar para ele o planejamento do Ministério da Fazenda, já agendando reuniões futuras, inclusive prevendo os trabalhos legislativos.

Novos cortes de gastos não entraram nas discussões. Após a proposta apresentada pela equipe econômica ser desidratada pelo Congresso, Haddad afirma que o tema ainda não foi levado ao presidente.

Reforma da renda deve ser concluída nos próximos dias. O ministro disse que as inconsistências no projeto inicialmente apresentado devem ser corrigidas em breve. Sobre a votação da proposta, ele afique que ainda é necessário aguardar a eleição das mesas diretoras no Congresso antes de dar andamento no assunto. "A discussão está programada para 2025."

Ministro nega mudanças no regime cambial. Ao comentar a recente valorização da moeda norte-americana, Haddad descartou a possibilidade de alterações e de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para conter a saída de dólar.

Haddad avalia que houve um processo de "acomodação" da moeda. Segundo o ministro, a disparada que fez a divisa operar acima de R$ 6 resulta de um estresse que valorizou o dólar no mundo inteiro após a eleição de Donald Trump. "Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações moderando determinadas propostas feitas ao longo da campanha", disse.