Mercado financeiro aposta em corte de juros mais agressivo nos EUA

O mercado financeiro voltou a ampliar a precificação por relaxamento monetário mais agressivo do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) este ano, após reportagem do The Washington Post revelar que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, estuda um plano de tarifas menos restritivo do que o proposto durante a campanha. É o que mostra a plataforma de monitoramento do CME Group.

No período da manhã desta segunda-feira (6), a chance de a taxa básica cair meio ponto porcentual no acumulado de 2025 subia para 32%, de 30,5% antes da divulgação da matéria. O cenário se aproxima, então, da possibilidade de haver uma redução total de 25 pontos-base no período, que recuava de 35% para 32,6% na mesma base comparativa.

O risco de os juros permanecerem no nível atual (entre 4,25% e 4,50%) até dezembro também perdia força, agora em 13,2%. Por outro lado, a hipótese de uma baixa de 75 pontos-base subia para 16,4%.