Fragmentação do comércio global provoca grandes perdas de produção, alerta BCE

A fragmentação do comércio global devido a medidas protecionistas acarreta perdas consideráveis de produção para todos os países envolvidos, disse o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, nesta sexta-feira, no momento em que o novo governo dos Estados Unidos considera a imposição de novas tarifas.

"Evitem o protecionismo de base ampla porque, embora a resiliência seja uma preocupação legítima, uma guerra comercial 'olho por olho' reduz o bem-estar e não elimina totalmente as interdependências", disse Lane em um discurso.

A fragmentação do comércio será importante para os bancos centrais e para a política monetária porque causa choques de oferta maiores e mais frequentes durante o período de transição e, no longo prazo, a redução da diversificação do comércio aumenta a volatilidade e a inflação, disse ele.