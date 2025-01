Dólar fecha a R$ 6,18 com leve alta em sessão marcada por baixa liquidez

O dólar fechou em leve alta nesta sexta-feira, encerrando uma sessão em que a moeda norte-americana oscilou entre períodos de ganhos e perdas, à medida que os investidores digeriam os poucos dados e notícias do dia e operavam em meio à baixa liquidez no mercado, o que permite maior volatilidade.

O dólar à vista fechou em alta de 0,29%, a R$ 6,183 na venda. Na semana, a divisa acumulou perda de quase 0,2%

Na B3, às 17h15, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,39%, a R$ 6,213 na venda.

Devido a uma agenda econômica vazia no cenário doméstico, os investidores voltaram suas atenções para o exterior nesta sessão, onde fatores relacionados às duas maiores economias do mundo — Estados Unidos e China — movimentavam os mercados.

No início da sessão, o dólar avançou sobre o real, em linha com os ganhos sobre outras moedas emergentes, uma vez que agentes financeiros ponderavam se o recente esforço do governo chinês para impulsionar a economia poderia significar um iuan mais fraco, o que impacta o desempenho do real e de seus pares.

O iuan se aproximou da mínima de 14 meses ante o dólar nesta sexta, com investidores reagindo à notícias de que a China estaria disposta a afrouxar sua política monetária a fim de fornecer força à economia mesmo que isso significasse uma moeda local mais frágil.

Sob essa influência, o dólar atingiu a máxima do dia no Brasil, a R$ 6,2005 (+0,57%), às 9h47.

Mais tarde, no entanto, o próprio banco central chinês afirmou em comunicado que a China reduzirá as taxas de juros em "um momento apropriado", mas prometeu que estabilizará as expectativas do mercado de câmbio e manterá o iuan razoavelmente estável.

Como um iuan estável e o estímulo econômico na China, maior importador de matérias primas do planeta, são favoráveis para a economia de países emergentes, o real e seus pares reverteram as perdas na sessão e passaram a ganhar contra o dólar.

Em meio a esse movimento, a divisa dos EUA atingiu a mínima da sessão ante o real, a 6,1362 reais (-0,47%), às 10h29.

O dólar, no entanto, recuperou as perdas e passou a avançar novamente frente à moeda brasileira no início da tarde, após a divulgação econômica mais importante do dia, que reforçou a percepção de força da economia norte-americana e, consequentemente, de juros elevados no Federal Reserve.

A pesquisa PMI sobre a indústria dos EUA, divulgada pelo Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM), mostrou que o setor industrial do país apresentou em dezembro um resultado melhor do que o esperado em pesquisa da Reuters — 49,3 contra projeção de 48,4.

Após o resultado, operadores consolidaram suas apostas de que o Fed deve manter os juros inalterados na reunião deste mês. Custos de empréstimos mais altos nos EUA tendem a favorecer o dólar, pois tornam a moeda norte-americana mais atrativa diante do aumento dos rendimentos dos Treasuries.

O índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — caía 0,27%, a 108,920, depois de atingir a máxima de mais de dois anos na quinta-feira.

Analistas apontaram, entretanto, que a volatilidade da sessão também foi afetada pela baixa liquidez, que pode acentuar o efeito de alguns ajustes no mercado de câmbio.

"O calendário econômico global ficará mais interessante a partir da próxima semana. Até lá, os movimentos no câmbio serão guiados por pequenos ajustes, que podem gerar flutuações maiores devido à liquidez reduzida", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

Nas próximas semanas, o foco do mercado deve retornar para o principal fator determinante das cotações no fim de 2024: os receios com o cenário fiscal brasileiro.

Foi justamente na esteira das dúvidas dos investidores com o compromisso fiscal do governo que o dólar saltou quase 3% ante o real em dezembro e passou a operar acima do patamar de R$ 6,00 permanentemente.

"Tem um histórico, acho que esse início de ano vai ser complicado... Haverá uma resistência em torno dos R$ 6,35, mas acho que tem tudo para chegar nesse nível, tanto por questões internas quanto externas", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.