China anuncia medidas drásticas para estimular crescimento em 2025

A China aumentará drasticamente o financiamento de títulos do tesouro ultralongos em 2025 para estimular o investimento empresarial e as iniciativas de estímulo ao consumidor, disse um funcionário do planejamento estatal na sexta-feira, conforme Pequim aumenta o estímulo fiscal para revitalizar a economia.

Os títulos especiais do tesouro serão usados para financiar atualizações de equipamentos em larga escala e trocas de bens de consumo, disse Yuan Da, secretário-geral adjunto da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), em uma coletiva de imprensa.

"O tamanho dos fundos de títulos públicos especiais ultralongos será aumentado drasticamente este ano para intensificar e expandir a implementação das duas novas iniciativas", disse Yuan.

De acordo com o programa lançado no ano passado, os consumidores podem trocar carros ou eletrodomésticos antigos e comprar novos com desconto, e um programa separado subsidia atualizações de equipamentos em larga escala para empresas.

As famílias também terão direito a subsídios para comprar três tipos de produtos digitais este ano, incluindo telefones celulares, tablets, relógios e pulseiras inteligentes, disse Yuan.

Em dezembro, a NDRC disse que Pequim havia alocado todos os recursos de 1 trilhão de iuanes (136,68 bilhões de dólares) em títulos do tesouro especiais ultralongos em 2024, com cerca de 70% dos recursos financiando "dois grandes projetos" e o restante indo para as novas iniciativas.

Os líderes chineses prometeram impulsionar "vigorosamente" o consumo este ano, aumentando as expectativas de mais medidas para estimular a demanda e combater os riscos de deflação.

Milhões de funcionários públicos em toda a China receberam aumentos salariais surpresa nesta semana, segundo pessoas afetadas pela medida.

A China também aumentará o financiamento de títulos especiais do tesouro e ampliará o escopo de outro programa que se concentra no apoio a setores estratégicos importantes, disse Zhao Chenxin, vice-chefe do planejador estatal, na coletiva de imprensa.

O governo aprovou antecipadamente projetos para 2025 no valor de 100 bilhões de iuanes sob esse esquema, disse ele.

Os principais programas referem-se a projetos como a construção de ferrovias e aeroportos, o desenvolvimento de terras agrícolas e a construção de capacidade de segurança em áreas importantes, de acordo com documentos oficiais.

A segunda maior economia do mundo tem enfrentado dificuldades nos últimos anos devido a uma grave crise imobiliária, alta dívida do governo local e fraca demanda do consumidor. As exportações, um dos poucos pontos positivos, poderiam enfrentar mais tarifas dos EUA em um segundo governo de Donald Trump.

A Reuters informou no mês passado que as autoridades concordaram em emitir títulos do tesouro especiais no valor de 3 trilhões de iuanes em 2025, o que seria o maior valor já registrado.

Expectativa de forte estímulo fiscal

É provável que a China permita que os governos locais aumentem a emissão de títulos especiais para 4,7 trilhões de iuanes este ano, ante 3,9 trilhões de iuanes em 2024, disse Zhang Ming, economista sênior da Academia Chinesa de Ciências Sociais, um importante think tank estatal.

A combinação de títulos do tesouro especial e títulos locais e o déficit orçamentário anual pode chegar a 13 trilhões de iuanes este ano, ou 9-10% do Produto Interno Bruto, disse Zhang em um artigo publicado no site do China Chief Economist Forum.

"Esse nível de déficit de base ampla seria raro na história", disse Zhang.

A Reuters noticiou no mês passado que os líderes chineses concordaram em aumentar o déficit orçamentário para 4% do PIB em 2025, o maior já registrado na China, enquanto mantêm uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%.