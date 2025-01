Economista: Mercado de trabalho é chave para reduzir instabilidade em 2025

O mercado de trabalho é um elemento chave para estruturar a economia e reduzir a instabilidade neste ano de 2025, afirmou Euzébio de Sousa, professor de economia da FESPSP, em entrevista ao UOL News desta quinta-feira (2).

Eu não tenho dúvida de que o mercado de trabalho é um elemento chave para gente estruturar a economia para reduzir a instabilidade.

Mas eu também tenho certeza que a gente ainda tem espaço para aumentar a atividade econômica, ampliar a renda e com isso gerar esse efeito virtuoso sobre a economia brasileira.

A gente ter um mercado de trabalho bem aquecido gera diferentes impactos em diferentes camadas da economia. Quando o desemprego está baixo, a renda cresce, o mercado de trabalho tá aquecido, existe um impacto, inclusive sobre a redução do trabalho escravo. Então, existem muitos impactos que acabam gerando na economia, sobretudo o impacto de ativar a economia em seus diversos setores nas diversas regiões do país.

Isso gera uma certa estabilidade na economia, porque quando o desemprego está baixo, a atividade econômica, o salário está crescendo, isso é uma informação para os empresários de que eles podem realizar investimento porque vai ter mercado consumidor no futuro. Então os empresários realizam investimento, e isso a gente tem observado acontecer, uma ampliação da formação bruta de capital fixo, que é a ampliação da capacidade que as empresas têm de produzir.

Quando o trabalho melhora, ele primeiro ele gera potencial para a economia crescer e gerar um ciclo virtuoso, porque aumenta o consumo das famílias, aumenta a atividade do varejo. Isso aumenta a necessidade que as empresas têm de realizar investimento. Mas isso também tende a gerar impacto sobre a redução da pobreza no país e tende a gerar impacto também sobre a redução da desigualdade.

Euzébio de Sousa, professor de economia da FESPSP

Policial cometeu crime ao ameaçar Natuza Nery, diz advogado da jornalista

A ameaça de um policial civil contra Natuza Nery é crime, afirmou Augusto de Arruda Botelho, advogado da jornalista, em entrevista ao UOL News.

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar o caso. Na noite de segunda-feira (30), em um supermercado da capital paulista, o homem teria dito que a jornalista da GloboNews e a empresa para a qual trabalha são "responsáveis pela situação do país" e que pessoas como a profissional "merecem ser aniquiladas". A Corregedoria da instituição assumiu a investigação.

Esse episódio é gravíssimo, não só porque não é um caso isolado. Nós nos acostumamos a tratar absurdos como casos isolados. Não é um caso isolado. A imprensa vem sendo atacada e vem sendo ameaçada reiteradamente, diariamente. Não é um caso de crítica, de liberdade de expressão. É um crime, há ameaça na fala desse policial civil.

Augusto de Arruda Botelho, advogado de Natuza Nery

Assista à entrevista:

